الإعلام الألماني: النهائي.. نصْر لـ"بوندسليغا"

أجمعت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الأحد، على أن كرة القدم الألمانية والدوري الألماني للعبة "بوندسليغا" هما أكبر الفائزين من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت، أمس السبت، بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ليكون أول نهائي ألماني خالص في تاريخ البطولة.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في موقعها على الانترنت "الكرة الألمانية، رائعة ببساطة" ليكون العنوان مشابها لما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ولجأت صحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية في عنوانها إلى التلاعب بالكلمات حيث حولت التحية البافارية (تحية الرب عليك) إلى العنوان "كأس التحيات".

ونشرت الصحيفة تقريرا خاصاً بلغ 14 صفحة لتحليل المباراة النهائية التي انتهت لصالح بايرن 2 ــ 1 .

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية "شكرا بايرن، شكرا دورتموند على هذا النهائي المثير" لتعكس بهذا النظرة واسعة الانتشار بأن مشجعي كرة القدم شاهدوا واحدة من أكثر المباريات النهائية إثارة لدوري الأبطال منذ سنوات".

وأوضحت "فيلت" أنها كانت مباراة بين دورتموند المرشح بدرجة أقل، والذي لم يستسلم، وبايرن المرشح القوي.

وقال: "كل من الفريقين قدم إلى مجتمع كرة القدم مباراة نهائية بهذا النشاط وبهذه الرغبة والحماس ليجيبا بشكل عملي وفوري على مدى قيمة بلوغ فريقين من ألمانيا إلى المباراة النهائية".

وأضافت "بالنسبة لكرة القدم الألمانية و"البوندسليغا" ، لم يكن من الممكن إيجاد دعاية أفضل من هذا النهائي".

واتفقت صحيفة "شبيغل" في موقعها على الانترنت مع هذا وذكرت: "نهائي مثير وعالي المستوى وحماسي.. بالنسبة للاعبي بايرن المنهكين، كان الفوز بمثابة تحرر لهم من لعنة النهائي (بعد هزيمتين في نهائي البطولة على مدار المواسم الثلاثة الماضية).

وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" ، في تقرير خاص بلغ طوله خمس صفحات في طبعتها الورقية: "كرة القدم الألمانية قدمت نفسها بشكل رائع في الأوبرا الكروية الرائعة على استاد ويمبلي ومن خلال مباراة عالية المستوى".

وأوضحت الصحيفة "المباراة كانت رائعة لأن كلا من الفريقين كانت لديه الرغبة في الفوز وهو ما قد تشعر به في كل لحظة من المباراة".

وأشادت صحيفة "فرانكفورتر ألغمينه تسايتونغ" الألمانية اليوم بالفوز الذي حققه بايرن وأشارت إلى أن بايرن يدين بفضل كبير أيضا في هذا الفوز إلى دورتموند نفسه.

وأوضحت الصحيفة "من خلال المستوى العالي والأسلوب الرائع الذي أحرز من خلاله دورتموند لقب الدوري الألماني في الموسمين الماضيين، انكشفت نقاط الضعف في بايرن ميونيخ. دورتموند ساهم في بزوغ بايرن بهذا الشكل الرائع حاليا".

وشاهد نحو 61ر21 مليون ألماني مباراة الأمس عبر شبكة "زد.دي.إف" الألمانية التلفزيونية ليكون بهذا رقما قياسيا جديدا للمشاهدة التلفزيونية لمباراة يكون أحد طرفيها فريق من ألمانيا.

وكان الرقم القياسي السابق هو 79ر16 مليون مشاهد ألماني شاهدوا المباراة النهائية لدوري الأبطال في الموسم الماضي بين بايرن وتشلسي الإنجليزي.

ورغم هذا، لا يزال هذا الرقم أقل من الرقم القياسي للمشاهدة التلفزيونية لمباراة للمنتخب الألماني في كأس العالم وكأس أوروبا والذي يتراوح بين 25 و30 مليون مشاهد.

الصحف تشيد بإنجاز بايرن



أشادت الصحف الالمانية بنسخاتها الالكترونية بالفوز المستحق لبايرن ميونيخ على مواطنه بوروسيا دورتموند (2-1) مساء السبت في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وامتدحت الجناح الهولندي اريين روبن الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.



"الكأس مع بايرن"، هذا ما عنونته صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، مشيدة في الوقت ذاته بدورتموند "الذي فاز بقلوب الجميع".



ورأت الصحيفة ان روبن كان "ملك ويمبلي" الملعب الذي استضاف النهائي الألماني الأول في تاريخ المسابقة.



وفي الصحيفة ذاتها، كتب القيصر فرانتس بكنباوبر، الرئيس الفخري لبايرن، "يا لها من اثارة، مشاعر قوية. دورتموند لم يستسلم بتاتا امام بايرن. وما حصل مع روبن كان جنونيا! الطريقة التي سجل بها هذا الهدف كانت مذهلة".



اما الصحيفة البافارية "سويدويتش زيتونغ"، فكتبت بدورها "روبن وضع بايرن على العرش. النهائي كان مليئا بالشغف"، معتبرة أن بايرن واجه صعوبة في البداية لكنه دخل بعدها في أجواء المباراة وتمكن في النهاية من الفوز بفضل "هداف لا ينسى" هو روبن.



وبدورهما، تطرقت صحيفة "دي ويلت" ومجلة "كيكر" الى الاداء المميز الذي قدمه كل من الحارسين مانويل نوير ورومان فيدنفيلر، فيما كتبت صحيفة "فرانكفورتر الماين زيتونغ": "بايرن في الجنة"، مضيفة "دورتموند قام بكل شيء ضد ميونيخ لكن هدفا متأخرا من روبن حول المرشحين (إلى الفوز) إلى أبطال مسابقة دوري أبطال أوروبا. إنه التعويض بعد الكثير من الخيبات في الأعوام الماضية"، في إشارة منها إلى خسارة بايرن للنهائي عامي 2010 و2012 على أيدي إنتر ميلان الإيطالي (صفر-2) وتشلسي الإنجليزي (بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).