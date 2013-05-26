اهزم "برشلونة".. تحصل على دوري أبطال أوروبا

كرس تتويج بايرن ميونيخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه، أمس، على مواطنه بورسيا دورتموند، نظرية اهزم برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي، واحصل على دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبات بايرن ميونيخ الألماني خامس فريق أوروبي ينال هذا الشرف، حين تمكن من تجاوز برشلونة هذا الموسم ونجح في التتويج باللقب الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحفلت الأعوام العشرة الماضية بهذه النظرية على صعيد الفريق الكتالوني، فقد تأهل برشلونة للدور قبل النهائي في ثماني مرات، استطاع في ثلاث منها التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب، في حين خسر الخمس الأخرى.

وكانت المفارقة أن الفرق الخمسة التي هزمته هي التي توجت بلقب دوري أبطال أوروبا، وهي بايرن ميونيخ، تشلسي الانجليزي، ريال مدريد، مانشستر يوناتيد وإنتر ميلان الايطالي.



ففي الموسم الحالي، توج بايرن ميونيخ بدوري الأبطال حين تجاوز في الدور قبل النهائي برشلونة ذهابا (4-صفر) وايابا (3-صفر)، ليتأهل للنهائي ويهزم مواطنه دورتموند ويتوج باللقب.

أما الموسم الماضي، فكان تشلسي الإنجليزي بطلا لدوري أوروبا عندما تجاوز برشلونة ذهابا (1-صفر) ، وتعادل إيجابيا معه (2-2) إيابا، ليتأهل للنهائي ويهزم بايرن ميونح ويتوج باللقب بركلات الجزاء الترجيحية.

وحمل موسم 2002 التتويج لريال مدريد، بعدما تخطى برشلونة في الدور قبل النهائي بفوزه ذهابا (2-صفر)، وتعادله إيابا (1-1) ليتأهل للنهائي ويهزم بايرن ليفركوزن (2-1).

أما موسم 2008، فتوج مانشستر يوناتيد باللقب بعدما تعادل سلبيا أمام برشلونة في الدور قبل النهائي ذهابا، قبل أن يفوز ايابا (1-صفر) ، ليتأهل للنهائي ويتوج باللقب الأوروبي على حساب مواطنه تشلسي بالركلات الترجيحية.

وفي موسم 2010، فاز إنتر ميلان الإيطالي بلقب دوري الأبطال، بعدما تخطى برشلونة في الدور قبل النهائي ذهابا (3-1)، قبل أن يفوز إيابا(1-صفر)، ليتأهل الإنتر للنهائي ويهزم بايرن ميونيخ ويتوج باللقب الأوروبي.