بايرن يسقط دورتموند.. ويتوج بطلاً لـ"أوروبا"

حالف الحظ الهولندي آريين روبن أخيرا في المباريات النهائية ليقود فريقه بايرن ميونيخ الألماني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخ النادي بفوز ثمين 2-1 على بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي حيث تقاسم الفريقان الشوط لعبا ونتيجة وأهدرا العديد من الفرص لهز الشباك.

وفي الشوط الثاني، تقدم بايرن بهدف سجله الكرواتي الدولي ماريو ماندزوكيتش وتعادل إلكاي جيوندوجان لدورتموند بضربة جزاء في الدقيقة 68 .

وسجل روبن هدف الحسم لبايرن في الدقيقة 89 ليقوده إلى منصة التتويج بالبطولة للمرة الأولى منذ 2001 .

وقدم الفريقان عرضا سريعا وقويا في الشوط الأول وتبادل فيه الفريقان السيطرة على مجريات اللعب حيث كان دورتموند هو الأفضل في النصف الأول من هذا الشوط ثم مالت الكفة تدريجيا لصالح بايرن الذي أهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بحسم هذا اللقاء في نهاية الشوط.

وكان بطل معظم الفرص الضائعة لبايرن هو اللاعب الهولندي آريين روبن الذي أهدر أكثر من فرصة ذهبية لوضع بايرن في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

ودخل الفريقان في أجواء المباراة منذ الثانية الأولى فتبادلا الهجمات دون أي فترة لجس النبض أو امتصاص الحماس.

وسنحت الفرصة الأولى لبايرن في الدقيقة الأولى اثر تمريرة عرضية من ماريو ماندزوكيتش وصلت أمام توماس مولر على بعد خطوتين من المرمى ولكنه فشل في اقتناصها تحت الضغط القوي من المدافعين لتذهب الكرة في يد الحارس.

ورد دورتموند في الدقيقة الثالثة وصلت منها الكرة على ليفاندوفسكي الذي سدد الكرة تحت ضغط الدفاع لترتطم الكرة بأحد المدافعين وتخرج إلى ركنية لم تستغل.

وكثف دورتموند من محاولاته الهجومية في الدقائق التالية بحثا عن هدف التقدم ولكن محاولات الفريق تحطمت على صخرة الدفاع اليقظ لبايرن.

وحاول بايرن مباغتة منافسه بهجمة سريعة في الدقيقة العاشرة ولكنها لم تكتمل أيضا حيث قطعها الدفاع على حدود منطقة الجزاء عندما حاول الهولندي آريين روبن الاختراق بالكرة.

وارتدت الهجمة سريعا لصالح دورتموند قبل أن ينهيها جاكوب بلازتشيكوفسكي بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة علت العارضة.

وعاد ليفاندوفسكي ليوجه لدغاته القاتلة حيث سدد كرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14 وكانت في طريقها إلى اختراق المرمى في زاوية صعبة على يسار الحارس مانويل نيوير الذي كان عند حسن الظن به وتصدى للكرة ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وتجددت الهجمة لدورتموند في الدقيقة التالية وانتهت بتمريرة عرضية نموذجية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها بلازتشيكوفسكي بتسديدة صاروخية من على بعد خطوات قليلة من المرمى ولكن نيوير تألق مجددا برد فعل رائع وأبعد الكرة إلى ركنية رابعة لدورتموند منذ بداية اللقاء.

وكاد دورتموند يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 اثر هجمة مرتدة سريعة انطلق فيه ماركو ريوس من وسط الملعب حيث وصلت إليه الكرة وسط ثلاثة من لاعبي بايرن لينطلق بمهارة فائقة ثم يسدد الكرة قوية من داخل حدود المنطقة ولكن نيوير تصدى لها وأخرجها لركنية أخرى فشل دورتموندفي استغلالها.

وعاد دورتموند ليهدد نيوير مجددا في الدقيقة 22 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى وصلت إلى زفن بيندر داخل المنطقة حيث هيأها لنفسه وسددها زاحفة في اتجاه الزاوية البعيدة على يسار نيوير ولكن الأخير أمسك الكرة بثبات.

ولكن الهجمة الأكثر خطورة كانت لبايرن في الدقيقة 27 اثر هجمة سريعة لعب منها ريبيري تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وقابلها ماندزوكيتش بضربة رأس متقنة ولكن رومان فايدنفيلر حارس دورتموند تألق وأخرجها بأطراف أصابعه من تحت العارضة إلى ضربة ركنية.

ولعب باستيان شفاينشتيغر الضربة الركنية وقابلها خافي مارتينيز بضربة رأس أخرى رائعة ولكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

ونال البرازيلي دانتي إنذارا في الدقيقة 29 اثر اعتراضه طريق ريوس لإيقاف هجمة خطيرة لدورتموند.

وأهدر روبن فرصة ذهبية في الدقيقة 30 عندما وصلت إليه الكرة في الناحية اليمنى وانطلق بها في انفراد تام بالحارس فايدنفيلر الذي تألق وتصدى لتسديدة روبن من داخل المنطقة لتخرج إلى ركنية.

ولعب روبن الركنية وشكلت الكرة خطورة كبيرة وسددها أكثر من لاعب في بايرن ولكنها ارتدت أيضا من لاعبي دورتموند أكثر من مرة لتضيع الفرصة.

ورد ليفاندوفسكي على هجمة روبن الضائعة بفرصة مماثلة اثر هجمة سريعة من الناحية اليمنى انفرد من خلالها بالحارس نيوير في الدقيقة 35 ولكنه سددها في جسم نيوير لترتد الكرة إلى وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 37 فرصة أخرى خطيرة لبايرن اثر ضربة ركنية لعبها روبن وانقض عليها مولر برأسه قبل زميله المتحفز ماندزوكيتش ولكن رأس مولر أطاحت بالكرة إلى جانب القائم على يمين فايدنفيلر.

وبعد عدة محاولات من الفريقين في الدقائق التالية وإن كان أكثرها لبايرن، سنحت الفرصة مجددا لروبن في الدقيقة 43 اثر تمريرة طولية وصلت إليه خلف المدافع ماتس هوملز ليصبح روبن شبه منفرد بالحارس ولكنه سددها في وجه فايدنفيلر قبل أن يتدخل هوملز ويبعد الكرة من منطقة الجزاء.

ولم تفلح محاولات الفريقين في الدقيقتين التاليتين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ولم يختلف الحال كثيرا في بداية الشوط الثاني حيث تبادل فيه الفريقان المحاولات الهجومية منذ الدقيقة الأولى ولكن محاولاتهما اصطدمت بدفاع صلد ومتماسك في كل من الفريقين فغابت الخطورة على المرميين في بداية هذا الشوط لعدم نجاح أي من المتنافسين في اختراق منطقة جزاء الآخر.

وكانت الفرصة الأولى الخطيرة في هذا الشوط لصالح بايرن في الدقيقة 59 اثر ضربة ركنية لعبها شفاينشتيغر وهيأها مولر برأسه لتصل على رأس ماندوزوكيتش الذي لعبها في الزاوية البعيدة على يسار الحارس فايدينفيلر الذي أمسك الكرة بهدوء.

وارتدت الهجمة لصالح دورتموند ولكن الدفاع أعادها إلى الحارس نيوير ليعيدها إلى وسط الملعب ويبدأ بها هجمة خطيرة مرر منها روبن الكرة إلى ريبيري الذي أعادها مجددا لروبن داخل منطقة الجزاء حيث مررها روبن عرضية قبل يد الحارس الذي خرج لملاقاته فلم يجد ماندزوكيتش صعوبة في إيداعها المرمى الخالي من حارسه ليكون هدف التقدم في الدقيقة 60 .

وأثار الهدف حفيظة دورتموند الذي اندفع في الهجوم لتسجيل هدف التعادل رغم توتر أعصاب لاعبيه.

ولم يتردد الحكم الإيطالي نيكولا ريتزولي، الذي أدار اللقاء، في منح دورتموند ضربة جزاء صحيحة في الدقيقة 67 عندما وصلت الكرة من تمريرة عالية إلى ريوس داخل منطقة الجزاء فلم يجد دانتي بدا من إيقافه بركلة من قدمه إلى وسط ريوس ليطلق الحكم صفارته معلنا عن احتساب ضربة الجزاء وإن تغاضى عن إنذار دانتي الذي كان سيسفر عن طرده.

وسدد اللاعب الألماني الدولي، التركي الأصل ، إلكاي جيوندوجان الكرة من ضربة الجزاء على يسار نيوير نحرزا هدف التعادل في الدقيقة 68 .

ووسط اندفاع بايرن لاستعادة التقدم، كاد دورتموند يحرز هدفا ثانيا ولكنه افتقد للدقة في إنهاء هجماته.

وفي الدقيقة 72 أنقذ نيفين سابوتيتش فريقه دورتموند من هدف مؤكد اثر هجمة مرتدة سريعة لبايرن مرر منها مولر الكرة من الناحية اليمنى ولكن سابوتيتش أبعدها من على خط المرمى قبل روبن المندفع في الناحية الأخرى.

ونال ريبيري وكيفن جروسكروتز نجم دورتموند إنذارا في الدقيقة 74 بسبب مشادة بينهما اثر كرة مشتركة على مقربة من الحكم.

وباغت آلابا الجميع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ولكن فايدنفيلر أبعدها بصعوبة إلى ركنية لم تستغل.

وكثف بايرن من ضغطه الهجومي في الدقائق التالية لكن الحظ عاند الفريق في أكثر من فرصة خطيرة.

وأنفذ فايدنفيلر فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 87 اثر هجمة سريعة للفريق من ناحية اليمين مرر على اثرها روبن الكرة إلى فيليب لام الذي لعبها عرضية لتصل إلى مولر لكنه تركها لزميله باستيان شفاينشتيجر الذي سددها صاروخية من أمام المنطقة ليبعدها الحارس بضعوبة بالغة إلى ركنية لم تستغل.

وبينما استعدت الجماهير لمشاهدة وقت إضافي بين الفريقين، فاجأ روبن الجميع بهدف الفوز لبايرن في الدقيقة 89 اثر تمريرة طولية عالية وصلت لزميله ريبيري الذي هيأها لروبن بتمريرة رائعة لينفرد النجم الهولندي بالحارس ويضعها على يساره زاحفة بمهارة فائقة لتكون هدف الفوز في الوقت القاتل.

وفشلت محاولات دورتموند فيما تبقى من زمن اللقاء لينتهي بفوز بايرن وتتويجه بلقب البطولة للمرة الخامسة بعد نهائي تاريخي جمع فريقين من ألمانيا للمرة الأولى في التاريخ.