رسمياً: "نيمار" ينضم إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، رسمياً عن انضمام مهاجم المنتخب البرازيلي، ونادي سانتوس نيمار دا سيلفا، إلى صفوف الفريق الأول بالنادي الكتالوني لمدة خمسة مواسم.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة على شبكة الانترنت إلى أن الفريق قد توصل أخيراً إلى اتفاق رسمي مع نادي سانتوس ولاعبه نيمار دا سيلفا، يقضي بموجبه انتقال الأخير إلى صفوف "البلاوغرانا" لمدة خمسة مواسم، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية بين الجانبين.

ورحب الموقع الرسمي الخاص بحامل لقب الدوري الإسباني بالمهاجم البرازيلي، معتبراً إياه الوريث الشرعي لأسطورة كرة القدم البرازيلية، إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه".

وأشاد النادي الكتالوني بإنجازات "نيمار" سواء على الصعيد الشخصي أو حتى مع فريقه البرازيلي، حيث سبق للاعب أن قاد فريقه للتتويج بكأس ليبرتادوريس 2011، وكأس البرازيل لعام 2010، فضلاً عن تتويجه لقب بطولة "ساو باولو" لثلاث مرات متتالية.

كما حصد جائزة أفضل مهاجم في الدوري البرازيلي (3 مرات)، وجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي (3 مرات)، بالإضافة إلى تتويجه بجائزتي هداف الدوري البرازيلي، وهداف الليبرتادورس (لمرة واحدة)، وجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف - بوشكاش (مرة واحدة)، وتم ترشيحه أيضاً لجائزة أفضل لاعب في العالم في عامي 2012 و 2011، والتي ذهبت لمهاجم برشلونة، الدوري الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكّد اللاعب البرازيلي خبر انتقاله إلى "برشلونة" إذ كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام" أنه قد فضل الانتقال إلى برشلونة على حساب نادٍ آخر – لم يكشف عنه- ، وذلك بعدما أمهل إدارة النادي الكتالوني 24 ساعة للتفكير بشأن القرار الذي سيتخذه.

وقال اللاعب -الذي سيشارك مع فريقه "سانتوس" في مباراة الجولة الافتتاحية للدوري البرازيلي ضد فلامينغو في وقت لاحق يوم الأحد- : "يوم الاثنين سأوقع عقداً مع فريق برشلونة"، مشيراً إلى أن أسرته وأصدقاءه كانوا يعلمون هذا القرار.

وأضاف نيمار: " أريد أن أشكر كافة مشجعي نادي سانتوس على السنوات التسع الرائعة التي قضيتها بين جدران النادي، مشاعري تجاه النادي والمشجعين لن تتغير أبداً؛ إنها أبدية".

واختتم مهاجم المنتخب البرازيلي حديثه قائلاً: " هذا شعور مختلف بالنسبة لي، أنا حزين لفراق "سانتوس"، لكني سعيد لخوضي تحدِ جديد، لذا آمل من الله أن يبارك اختياري وسأكون دائماً محب لسانتوس".

يُذكر أن صحف برازيلية عدة قد كشفت عن هوية النادي الآخر الذي قدم عرضاً لـ"نيمار"، إذ أشارت صحيفة " أو غلوبو" البرازيلية إلى أن "نيمار" قد فضل الانتقال إلى برشلونة على الانضمام إلى غريمه التقليدي ريال مدريد.

وادعت الصحيفة البرازيلية أن "الميرنغي" قد قدم مبلغ ٣٥ مليون يورو كقيمة لفسخ العقد مع ناديه سانتوس، فضلاً عن راتب سنوي يُعادل 11 مليون يورو من أجل إقناع "نيمار" بالانتقال إلى الفريق، في الوقت الذي قدّم فيه الفريق الكتالوني مبلغ ٢٨ مليون يورو كقيمة لفسخ العقد، فضلاً عن راتب سنوي بقيمة 7 ملايين يورو.