ريبيري: بايرن ميونيخ .. "آلة" حقيقية

من المتعارف عليه أن نقاد ومتتبعي كرة القدم العالمية يصفون طريقة اللعب الذي ينتهجها منتخب ألمانيا ومختلف أندية "البوندسليغا" ب "الآلة الألمانية" ولكن من النادر جداً أن يُطلق اسم "الآلة" من طرف أحد "أجزائها ومُنشطيها"، بيد أن لاعب فريق بايرن ميونيخ، فرانك ريبيري، صرح عقب التتويج، مساء أمس السبت، بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: "إنّ هذا النادي آلة حقيقية".



وقال ريبيري، في تصريح نقلته الفضائية الفرنسية "أنفو سبور" اليوم الأحد: "لقد خسرنا نهائي السنة الماضية أمام تشلسي رغم أننا كنّا أفضل من منافسنا..لكننا لم نفشل ونجحنا هذه المرة في التتويج باللقب الأوروبي ..لقد كنّا نفكر في هذه اللحظات الرائعة مند مدة طويلة".



وتابع المهاجم الدولي الفرنسي، ممتدحاً فريق بايرن ميونيخ قائلا: "هذا النادي آلة حقيقية. ويستحق هذا التتويج.. نحن جد سعداء لذلك..لقد كان فوزنا مستحقاً رغم أنه جاء بصعوبة كبيرة بحيث لم نفشل في أي لحظة من لحظات المباراة. فأنا شخصياً جريت كثيراً وقد كنت حاضراً في اللقطتين الحاسميتن في اللقاء وهذا ما يسعدني أكثر".



وقد ساهم ريبيري في تسجيل الهدفين اللذين فاز بفضلهما بايرن ميونيخ أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني (2-1) في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء أمس السبت بملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، بحيث قاد اللاعب الفرنسي، رفقة الهولندي آريين روبن، اللقطة التي جاء على اثرها الهدف الأول الموقع من طرف ماندزوكيتش (د60) كما مرر ريبيري كرة الهدف الثاني لزميله روبن(د89).



وينشط فرانك ريبيري ضمن نادي بايرن ميونيخ منذ ستة مواسم، وقد صرح قبل أسبوع لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الموسم الجاري يعد الأفضل في مساره الاحترافي، وأنّه في حالة التتويج بالثلاثية، رفقة البايرن، سيمكنه التفكير في نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الذي يمنحها كل سنة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالاشتراك مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وبعدما فاز بلقبي الدوري الألماني وأبطال أوروبا سيكون بإمكان ريبيري إضافة لقب جديد في الموسم الجاري، عندما يلتقي بايرن ميونيخ نادي شتوتغارت، السبت المقبل، في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم .