كرويف لـ"برشلونة": السفينة التي لها قبطانان "تغرق"

انتقد مهاجم منتخب هولندا السابق والرئيس الشرفي لنادي برشلونة الإسباني السابق يوهان كرويف تعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي سانتوس البرازيلي.

وحذر الهولندي الطائر ناديه السابق من خطورة التعاقد مع نيمار قائلا: "السفينة التي لها قبطانان تغرق".

وطالب كرويف من برشلونة التعلم من أخطاء الماضي بقوله: "يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي".. في إشارة إلى تعاقد برشلونة الإسباني مع إبراهيموفيتش الذي لم يستمر أكثر من موسم واحد مع الفريق الكتالوني، حيث لم يتأقلم المهاجم السويدي مع وجود نجم الفريق ميسي، بالإضافة إلى سوء علاقته مع المدير الفني لبرشلونة آنذاك بيب غوارديولا.

يذكر أن برشلونة الإسباني أعلن اليوم تعاقده رسميا مع نيمار دا سيلفا في ثاني أكبر صفقة في تاريخ العملاق الكتالوني بعد صفقة المهاجم السويدي إبراهيموفيتش.