لاتسيو يقهر روما.. ويتوج بطلاً لـ"كأس" إيطاليا

المصدر: روما - د ب أ

أحرز فريق لاتسيو لقب كأس إيطاليا لكرة القدم عبر الفوز على غريمه اللدود روما في ديربي العاصمة 1-صفر، اليوم الأحد، في نهائي البطولة، الذي جمع للمرة الأولى بين لاتسيو وروما.

ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البوسني سيناد لوليتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.

وتأهل لاتسيو إلى بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وسيطر لاتسيو على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة وسنحت للفريق أكثر من عشر فرص محققة، كما سنحت لروما بعض الفرص الخطيرة ولكنه لم ينجح في استغلالها.

وأعلن لاتسيو قبل المباراة أن بعض لاعبيه تلقوا تهديدات عبر الهاتف تطالبهم بالخسارة أمام روما.

وحصل كريستيان ليديسما قائد لاتسيو على إنذار بعد مرور 42 ثانية فقط من بداية المباراة لتدخله بعنف مع ايريك لاميلا.

وكاد المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه أن يحرز هدفا للاتسيو في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية، ولكن الروماني بوجدان لوبونت حارس روما تصدى للكرة ببراعة.

ورد فرانشيسكو توتي قائد روما بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن فيدريكو مارشيتي حارس لاتسيو وقف له بالمرصاد.

وأهدر الأميركي مايكل برادلي فرصة محققة لروما في الدقيقة العاشرة بعدما انفرد تماما بالمرمى ولكن سدد بغرابة بجوار القائم.

وكادت الدقيقة 18 أن تشهد أول أهداف روما عبر تسديدة قوية من لاميلا ولكن مارشيتي تصدى للكرة بأطراف أصابعه.

وخلال النصف الساعة الأولى من المباراة كان لاتسيو هو الأكثر سيطرة واستحواذا وخطورة، ولكن ذلك لا يمنع أن الهجمات المحدودة لروما هددت مرمى مارشيتي.

وجاءت أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 34 حيث كان لاتسيو قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك، عندما مرر انطونيو كاندريفا كرة رائعة ليرتقي لها كلوزه برأسه، ولكن لوبونت حارس روما أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وتحولت دفة الخطورة لصالح فريق لاتسيو، حيث هدد الفريق مرمى روما أكثر من مرة في غضون دقيقتين ولكنه فشل في هز الشباك.

وطالب لاعبو لاتسيو الحصول على ضربة جزاء بعد تعرض كاندريفا للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل بالزاريتي.

وأهدر ماتيو ديسترو فرصة ذهبية لتسجيل هدف السبق في الرمق الأخير من الشوط الأول بعدما نفذ ضربة رأسية قوية وهو على بعد ثلاث ياردات من المرمى، ولكن الكرة مرت مباشرة من فوق العارضة.

ولم تشهد اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أي جديد لينتهي نصف اللقاء الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

ومع بداية الشوط الثاني واصل لاتسيو هجومه المكثف من أجل الوصول إلى الشباك، ولكن مدافعي وحارس مرمى روما أحبطوا جميع المحاولات.

وتعرض لاتسيو لصفعة قوية في الدقيقة 53 بعد تعرض ليديسما للإصابة ومغادرته أرض الملعب، ليشارك ستيفانو ماوري بدلا منه.

وطالب لاعبو روما الحصول على ضربة جزاء بعد تعرض ماركينيو للعرقلة داخل منطقة الجزاء، كما طالب لاعبو لاتسيو الحصول على ضربة جزاء بعد سقوط أندرسون هيرنانيز داخل منطقة الجزاء أيضا.

وتفنن لاعبو لاتسيو في إهدار الفرصة المحققة واحدة تلو الأخرى في الوقت الذي مال فيه أداء روما إلى الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وعلى عكس سير اللعب، كاد توتي أن يضع روما في المقدمة في الدقيقة 68 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن مارشيتي أنقذ مرماه من هدف محقق.

وأهدر ماتيا ديسترو فرصة محققة لروما في الدقيقة 69 بعدما خرج مارشيتي في الوقت المناسب من مرماه.

وأخيرا افتتح لاتسيو التسجيل في الدقيقة 71 عن طريق المهاجم البوسني سيناد لوليتش بعد تمريرة سحرية من كاندريفا لم ينجح لوبونت في التصدي لها، لتصل إلى لوليتش الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك.

وكاد روما أن يدرك التعادل بعد أقل من دقيقة واحدة عن طريق توتي، ولكن الضربة الحرة المباشرة التي نفذها اصطدمت بجسد مارشيتي ثم ارتطمت بالعارضة.

وبعد هدف لاتسيو بدأت الأجواء تشتعل في ملعب المباراة حيث خيمت سحابة سوداء على أرض الملعب بفعل الألعاب النارية التي أشعلتها بعض الجماهير.

ورغم تأخره بهدف لم يشن روما المحاولات الهجومية التي تشفع له في إدراك التعادل، باستثناء بعض المحاولات الفردية عن طريق توتي.

وضغط لاتسيو بشكل أكبر من أجل تسجيل هدف ثان يؤمن به الفوز ولكن لم ينجح في تحقيق مبتغاه.

وحاول روما خلال الدقائق الخمس الأخيرة أن يدرك التعادل بأي ثمن، ولكنه اصطدم بالدفاع الصلب لروما ومن ورائه المتألق مارشيتي، ليخرج لاتسيو فائزا بهدف نظيف ويحرز لقب البطولة.

وبسبب التوتر المعهود الذي تشهده مباراة فريقي العاصمة بين روما ولاتسيو سواء على مستوى اللاعبين أو المشجعين، وضعت الشرطة الإيطالية خطة أمنية محكمة لتجنب حدوث أي مواجهات مباشرة، حيث قامت بنشر نحو 1000 شرطي حول الاستاد الأولمبي.