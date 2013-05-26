هاينكس.. الفائز الأكبر في نهائي دوري الأبطال

انهالت عبارات الثناء والإشادة على المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني يوب هاينكس، بعدما قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بالتغلب على بوروسيا دورتموند الألماني 2 ــ 1 مساء أمس السبت في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

وهنأ رئيس نادي بايرن أولي هونيس المدرب الكبير الذي يستطيع استكمال إنجازه التاريخي مع الفريق البافاري في الموسم الحالي إذا أحرز لقب كأس ألمانيا عندما يلتقي شتوتغارت، السبت المقبل، في نهائي المسابقة.

وإذا توج الفريق بلقب كأس ألمانيا سيتم بهذا ثلاثيته التاريخية، حيث ستكون المرة الأولى في تاريخه التي يحرز فيها ألقاب الدوري الألماني"بوندسليغا" وكأس ألمانيا ودوري الأبطال في موسم واحد، علما بأنه أحرز لقب الوصيف في كل من البطولات الثلاث الموسم الماضي.

وقال هونيس: "أشعر بالسعادة لأن النادي عاد الآن لموقعه الصحيح على قمة أوروبا.. يوب قدم عملا رائعا. حافظ على الفريق بكل نجومه في الأجواء الصحيحة".

وبعد فوزه بلقب الـ"بوندسليغا" هذا الموسم وتحقيق العديد من الأرقام القياسية في البطولة ومنها إحراز اللقب بعد 28 مرحلة فقط وتحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط التي يحرزها أي فريق في موسم واحد في الدوري أحرز بايرن بقيادة هاينكس لقبه الخامس في دوري الأبطال الأوروبي.

ويخوض هاينكس مباراته الأخيرة على مقعد المدير الفني لبايرن، السبت المقبل، عندما يلتقي شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا.

ويترك هاينكس، مهاجم منتخب ألمانيا الغربية سابقا، منصب المدير الفني لبايرن بعد هذه المباراة ليخلفه الإسباني غوسيب غوارديولا.

وأصبح هاينكس رابع مدرب فقط في التاريخ يتوج بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

وتوج هاينكس بلقب البطولة سابقا مع ريال مدريد الإسباني في عام 1998 قبل أن يتوج أمس مع بايرن باللقب.

والمدربون الثلاثة الآخرون الذين حققوا هذا الإنجاز هم إيرنست هابل (فينورد الهولندي وهامبورغ الألماني) وأوتمار هيتزفيلد (دورتموند وبايرن) وجوزيه مورينهو (بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي).

وقال هاينكس: "إن تحسن أداء فريقه في الشوط الثاني من مباراة الأمس ساهم في تحقيق الفوز عن طريق الهدف الذي سجله روبن في الدقيقة 89".

وأضاف: "لم ندخل أجواء اللقاء في الشوط الأول. ولذلك صححت بعض الأمور بين الشوطين.. تعرض الفريقان لبعض الضغوط ولكننا شعرنا بعبء الترشيحات القوية الموجهة لنا خلال أول 20 دقيقة من اللقاء".

وقال نجم خط وسط الفريق باستيان شفاينشتيجر: "قدمنا موسما رائعا، وهاينكس كان له النصيب الأكبر من هذا الموسم. إنه يقود الفريق من المقدمة".

وعانق المدير الفني لدورتموند يورجن كلوب منافسه هاينكس بعد المباراة وأشاد بشكل هائل ببايرن ومديره الفني.

وقال كلوب: "إنه زميل رائع وشخص عظيم..كانت مباراة درامية وصعبة. إنها نتيجة مستحقة ورأيتم أننا أيضا كنا نستحق التواجد في المباراة النهائية. كنا على مقربة من الفوز باللقاء".

وأضاف: "أبلغت اللاعبين أننا.. ربما ليس إلى ويمبلي ولكننا سنعود إلى نهائي آخر. هذا هو ما قلته لهم".

وقال المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف: "أهنئ بايرن على الفوز ولكنني أهنئ يوب هاينكس قبل أي شيء.. كان النهائي من طراز رفيع وشهد كل ما تريده في كرة القدم. كل من الفريقين أظهر بشكل هائل أنه استحق بلوغ المباراة النهائية".

وأضاف: "الفريق البافاري الذي خاض نهائي دوري الأبطال ثلاث مرات في أربعة مواسم يستحق أن يفوز باللقب. ربما كان دور بايرن هذا الموسم".



