"الإيقاف".. يلاحق مورينهو في تشلسي !

سيضطر البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني المرتقب لتشلسي الغياب عن أول مباراتين لفريقه في الدوري الإنجليزي، وذلك تنفيذا لعقوبة الإيقاف التي فرضها عليه الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ إثر طرده الأسبوع الماضي في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي خسرها ريال مدريد أمام جاره أتليتيكو.

وقالت صحيفة "الميرور" الانجليزية أن الاتحاد الإسباني أخطر نظيره الإنجليزي بقرار الإيقاف، الأمر الذي سيعمل فيه لدى وصول مورينهو لتشلسي للإشراف على تدريباته.

وكان مورينهو قد طرد من مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بعد اعتراضه غير اللائق على حكم المباراة، ما استدعى الاتحاد الإسباني لاتخاذ عقوبة بحقه، ومن ثم أبلغها للاتحاد الإنجليزي ولاحقا للاتحاد الدولي "فيفا".

وأنهى ريال مدريد علاقته مع المدرب البرتغالي، حيث أعلن رئيس النادي فلورنتيو بيريز إن مورينهو سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الإسباني الحالي الذي تتبقى جولتان على نهايته.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية إسبانية إن "فيفا" أقر بضرورة أن يقضي مورينهو العقوبة حتى حال رحيله لبلد آخر.

وأشار بيان "فيفا" إلى ضرورة أن يتم إيقاف مورينهو في نفس نوعية المسابقة التي أوقف فيها (أي بطولة الكأس)، غير أن متحدثا باسم الاتحاد الانجليزي أكد أن العقوبات المحلية التي تطال اللاعبين والإداريين تسري على بطولتي الدوري والكأس وليس لبطولة معينة، أي أن مورينهو سيغيب عن الفريق الإنجليزي في أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي حال إشرافه على تدريبه في الموسم المقبل.