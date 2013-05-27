الشهري.. يقترب من الانتقال لـ"النصر"

اقتربت إدارة النصر السعودي من التعاقد مع الدولي يحيى الشهري، صانع ألعاب نادي الاتفاق. وأكد مصدر مسؤول في نادي النصر لـ"العربية.نت" أن إدارة الاتفاق أرسلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد موافقتها الرسمية على عرض النصر البالغ 12 مليون ريال للاتفاق، و7 ملايين ريال راتب سنوي للاعب بالإضافة إلى سيارة.

وكشف المصدر أن انسحاب ناديي الهلال والأهلي من الصفقة مهد الطريق للنصر، وتأتي موافقة الاتفاق بعد السياسة التي انتهجتها الأندية السعودية بعدم المزايدة في الصفقات، مما ساهم في سرعة إنهاء المفاوضات بين الطرفين.

ورفض الشهري تجديد عقده الاحترافي مع نادي الاتفاق الذي سينتهي في الموسم المقبل، مفضلاً الانتقال إلى نادٍ آخر، مما أجبر إدارة ناديه على الدخول في مفاوضات لبيع اللاعب للاستفادة من مبلغ انتقاله.

وستكون صفقة الشهري هي الأعلى في السعودية في حال إنهائها، كونها ستكلف النادي العاصمي قرابة الـ47 مليون ريال (12 مليون ريال) حصة النادي، و35 مليون ريال تمثل رواتب للاعب لمدة خمس سنوات بواقع 7 ملايين في كل موسم.