انتصار الكرة

لا تتوقع من الكرة لأنها قادرة على أن تخالف كل توقعاتك، فتمنحك الأفضل إن توقعت الأسوأ والعكس صحيح، والسبب ببساطة أنها تريد أن يكون الانتصار لها، وليس لتوقعات من يتوقع، وتكهنات من يتكهن.

قبل مواجهتي البارسا مع البايرن والريال مع دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال، ابتسم كل محبي الريال والبارسا، متوقعين أن يكون النهائي بين قطبي إسبانيا، ولم يكفهم إبداع البايرن ودورتموند في مواجهتي نصف النهائي، كي يتخلوا عن «ساديتهم»، ويدركوا أن الكرة قد تتغير، فتوقعوا نهائياً منطفئاً، وسار العالم في هذا الركب «السادي» والمجحف، فنظر إلى النهائي باعتباره صدفة كروية، لن تخلف متعة، وذهبوا لأكثر من ذلك، فظنوا أن صدمتهم صدمة للكرة، وأن اللطمة التي نالوها لطمة للكرة ولجمالها وإبداعها.



أمس الأول، انقلبت الموازين وتغيرت المفاهيم، فقدم البايرن ودورتموند أجمل مما كان سيقدمه البارسا والريال لو تواجها معاً في هذا النهائي الذي ظل حلماً للكرة وعشاقها حول العالم.. أمس كانت المواجهة من أعظم المباريات فناً وتكتيكاً ولعباً جمالياً راقياً، لم يسقط في فخ الركل و«الضرابات» التي كانت تشهدها مواجهة البارسا والريال.. أمس الأول، انتصرت الكرة وأخرجت لسانها لكل من شمتوا فيها.. أمس الأول، أدرك الجميع أن هذا ما أرادته الكرة، فكان اليوم، انتصاراً لها.



الكل استمتع، وحينما أدركوا في المنتصف أن الإبداع ذاته وربما أرقى، بدأوا في التعاطف مع الخصوم .. كل يريد أن يكون البطل هو من أخرج فريقه، فعشاق البارسا أرادوا البايرن، وأنصار الريال ساندوا دورتموند، لكنهم لم يدركوا أن من تخلى عن معادلة الكرة، عليه أن ينفض يديه منها، وليترك الكرة تفعل ما تريد، وقد فعلت.



كانت مواجهة التقلبات، ومن بين كل من تواجد بها، اختارت الكرة أن تهدي تميمة حظها إلى الهولندي الدولي أريين روبن، فكان من قاد فريقه بايرن ميونيخ إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز في مرمى دورتموند في الدقيقة 89، وكان من صنع الهدف الأول لفريقه، وكان من ثأر لنفسه، وعوض الخيبة التي أصابته الموسم الماضي أمام تشيلسي الإنجليزي، وأمام إنتر ميلان الإيطالي، وضد المنتخب الإسباني في مونديال 2010.



أمس الأول أو على مدار فاصل من ليلتين بتوقيتنا العربي، رد روبن عملياً على المدرب المنتظر لفريقه، جوارديولا، والذي صرح في أكثر من مناسبة بأن اللاعب المخضرم سيكون خارج حساباته، فكان روبن من أبقى البايرن في حسابات المباراة، ومن قاده إلى حسابات البطولة، ومن بعثر كل حسابات وأوراق جوارديولا، فكان لسان حال الأخير: ما أقسى التصريحات حين لا تراعي سطوة الكرة، وأنها الآمر الناهي على البساط الأخضر.



لا شيء يكفي ما شاهدناه، لكنه الدرس الذي نكابر أمامه دائماً، حين ندعي الفهم والعلم بدقائق الأمور، فتأتينا الكرة بغير ما نتوقع.. وحققت أمل روبن الذي كان يأمل قبل المباراة في تحويل «كابوس» المباريات النهائية إلى «حلم جميل» .. شيء وحيد لم تعدل الكرة من مساره.. إنه القرار الذي اتخذته إدارة بايرن ميونيخ وأثار قبل المواجهة عاصفة من التساؤلات في الصحافة البريطانية، بعد أن بادرت إدارة النادي البافاري بحجز فندق جروزفينور هاوس في عاصمة الضباب من أجل الاحتفال باللقب القاري حتى الساعات الأولى من الصباح، وهو ما تحقق مع تباشير الصباح.



كلمة أخيرة:

الخروج عن المألوف .. سبب كاف للاحتفال



نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية