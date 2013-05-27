بواتينغ .. "ينتقم" لروبن و"يشمت" في سوبوتيش

افعل ما شئت فكما تدين ..تدان هكذا كان رد المدافع الألماني غيروم بواتنغ على الصورة التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يشمت في الصربي نفين سوبوتيش مدافع بروسيا دورتموند الألماني بعد نهائي الأبطال بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند والذي انتهى بفوز الفريق البافاري ببطولة نسخة هذا العام.

وكان المدافع الغاني الأصل قد نشر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له وهو يشمت في سوبوتيش أثناء احتفالات فريقه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتهاجمه الجماهير على الانترنت؛ ليرفق بعدها صورة لسوبوتيش وهو يشمت في زميله الهولندي ارين روبن بعد إهداره لركلة جزاء أمام فريق بروسيا دورتموند في الدوري الألماني في أبريل عام 2010 حيث كان يحتاج الفريق البافاري لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الصراع على لقب الدوري الألماني آنذاك.



