ريال مدريد.. يسعى لضم "سواريز" و"بيل"

أصبح مهاجم ليفربول الإنكليزي الدولي الأوروغوياني لويس سواريز هدفاً لريال مدريد الإسباني، بعد أن فشل النادي الملكي في الحصول على خدمات البرازيلي نيمار، وذلك بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية اليوم الاثنين.



وسعى ريال مدريد إلى ضم نيمار من سانتوس، لكن النجم الواعد لكرة القدم البرازيلية فضل الانضمام إلى الغريم الأزلي برشلونة، ما دفع النادي الملكي إلى البحث عن البديل ويبدو أن خياره وقع على سواريز بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن".



وأشارت "ذي صن" إلى أن ريال يبحث عن تعزيز صفوفه بعد أن فشل هذا الموسم في إحراز أي لقب إن كان محليا أو قاريا، وهو يرى بسواريز خيارا أفضل من مهاجم نابولي الإيطالي الدولي الأوروغوياني الآخر إدينسون كافاني، لأن الأخير سيكلفه 52 مليون جنيه إسترليني، فيما ستكون تكلفة مواطنه بحدود 40 مليون جنيه.



وأشارت الصحيفة إلى أن ريال الذي يبحث أيضا عن مدرب بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو والذي يتوجه على الأرجح للتخلي عن مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس الإيطالي، سيدخل في مفاوضات مع مدير أعمال سواريز، بيري غوارديولا "شقيق مدرب برشلونة السابق وبايرن ميونيخ الألماني اعتبارا من الموسم المقبل غوسيب غوارديولا" من أجل التوصل الى اتفاق بشأن سواريز.



من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "دايلي مايل" أن ريال مدريد سيختبر حظوظه مع توتنهام اللندني من أجل إقناعه بالتخلي عن نجمه الويلزي غاريث بيل مقابل 65 مليون جنيه.



يذكر أن مدرب ليفربول الإيرلندي الشمالي برندن رودغرز أكد، الأربعاء الماضي، أن سواريز لن يترك الفريق الذي سيسعى الموسم المقبل إلى الحصول على أحد المراكز الأربعة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.



وغاب سواريز عن المباريات الأربع الأخيرة لليفربول في دوري الموسم الحالي بعد أن عوقب بالإيقاف لعشر مباريات بسبب عضه مدافع تشلسي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش، لكن ذلك لم يمنعه من أن يكون افضل هداف لفريقه في الدوري الممتاز برصيد 23 هدفا.



ورغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدمات المهاجم الاوروغوياني المثير للجدل، يعتزم ليفربول الذي لم يشارك في دوري أبطال أوروبا منذ 2009، الاحتفاظ به للموسم المقبل بحسب ما أكد رودغرز الذي قال: "اسمعوا، لكل لاعب سعره، لكن من المؤكد أن النادي لا يواجه أي ضغط لبيعه. نحاول البناء (الفريق) على هذه النوعية وبالتالي إنه ليس للبيع".



وأضاف: "لا يساورني أي شك بأنه سيحظى باهتمام العديد من الأندية هذا الصيف، لأنه لاعب من المستوى الرفيع. هناك نسبة متدنية من اللاعبين الذين يعتبرون من الطراز العالمي وهو من بينهم، وبالتالي لا أعتقد بأن الوضع سيكون مختلفا عما كان عليه عندما وصلت إلى هنا الصيف الماضي، أي من حيث كشف الاندية عن اهتمامها به".



وواصل: "يريدون التعاقد معه، لكن أعتقد أننا جميعنا نعلم مدى أهميته. لا لبس على الاطلاق بعزم مالكي النادي على الاحتفاظ به".



