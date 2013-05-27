مهاجم روما لـ"مدربه": إذهب واحتفل مع لاتسيو

شن مهاجم روما الإيطالي بابلو أوزفالدو هجوما لاذعا على مدربه أوريليو أندرياتزولي عقب تصريحاته الأخيرة ضده، والتي جاءت بعد يوم واحد من قيام اوزفالدو باهانته وشتمه عقب نهائي كأس إيطاليا التي خسرها روما أمام جاره لاتسيو.

وكتب أوزفالدو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن أندرياتزولي غير كفء لقيادة فريق روما، مطالبا منه بالاعتراف بعدم كفاءته لهذا الأمر.

ولم يكتف المهاجم الإيطالي من أصول أرجنتينية بذلك بل تعداه ذلك بالطلب منه للذهاب والاحتفال مع فريق لاتسيو الذي هزم روما في النهائي، في إشارة مهينة منه لمدرب روما.

وكان أوزفالدو قد شتم وأهان مدربه أندرياتزولي، وذلك بسبب قيام الأخير بعدم الدفع به أساسيا في المباراة النهائية، والاكتفاء بإشراكه في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، بعد تفضيل زميله ماتيا ديسترو عليه.

وأظهرت عدسات الكاميرات ما قام به أوزفالدو بعد المباراة، حيث ظهر وهو يوجه سباب لمدربه وسط دهشة كبيرة واستغراب الجميع،

و جاء رد مدرب روما على اهانة اوزفالدو وما قام به مباراة الأمس، بأن ما قام به الأخير ليس بجديد عليه فقط قام بذلك في أكثر من مناسبة.

وأحرج أندرياتزولي اوزفالدو في تصريحاته حين قال: "إن أوزفالدو يبكي ويشتكي في الغرف الخاصة، بينما يقوم بما يقوم به أمام الكاميرات".

وأكد مدرب روما على أن اللاعبين الذين يمثلون المنتخب الوطني يجب أن يتحلوا بأخلاق أفضل من ذلك، موضحا أن هذا الأمر هو مشكلة خاصة يعاني منها اللاعب نفسه.







