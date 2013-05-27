مورينهو.. الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إعلان تشلسي الإنجليزي تعاقده مع مدربه القديم الجديد جوزيه مورينهو، لا تزال وسائل الإعلام الإنجليزية تكشف يوما بعد الآخر عن تفاصيل جديدة في عقد المدرب البرتغالي مع النادي اللندني.



فقد كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن أن مورينهو سيتحصل على راتب تاريخي لم يسبق لأي مدرب الحصول عليه في تاريخ الدوري الإنجليزي.



وأشارت إلى أن تشلسي ينتظر فقط نهاية الموسم في إسبانيا للإعلان الرسمي عن عودة مدربه الأسبق مورينهو للإشراف على تدريبات الفريق خلال الموسم المقبل.



وسيحصل مورينهو على (8.5 ) مليون جنيه إسترليني سنويا في الموسم الواحد أي ما يعادل (15) مليون يورو، لكن قيمة هذا العقد لا يتضمن أيا من الضرائب، وهو الأمر الذي سيجعل مورينهو الأعلى أجرا في تاريخ مدربي الدوري الإنجليزي.



وحال الإعلان الرسمي عن تعاقد تشلسي معه، فإن مورينهو سيتفوق على مدرب أرسنال آرسين فينغر الذي يتقاضى نحو ستة ملايين جنيه إسترليني، والذي كان يتفوق أصلا على مدرب مانشستر سيتي السابق روبرتو مانشيني، واليوناتيد السير فيرغسون.



وكان مورينهو قد أنهى تعاقده مع ريال مدريد الذي أعلن عن أن المدرب البرتغالي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي، الأمر الذي خفف عن إدارة تشلسي دفع (12) مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع ريال مدريد.



ومن المنتظر أن يوقع مورينهو عقدا يمتد لأربعة أعوام مع تشلسي الذي سبق الإشراف على تدريباته خلال الفترة من 2004 -2007 ، حيث اشترط في العقد علاوة على أجره وقيمة تعاقده على القيام بالتعاقدات التي سيطلبها دون قيد أو شرط، معتبرا أن ذلك سيقضي له تحقيق نتائج مرضية للفريق الإنجليزي.

