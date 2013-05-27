نيمار.. "يودع" جماهير سانتوس بـ"الدموع"

ودّع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي سانتوس البرازيلي الحالي والمنتقل حديثا إلى فريق برشلونة الإسباني جماهير ناديه في مباراته أمام فلامنغو في الدوري البرازيلي بالدموع، إذ لم يتمالك اللاعب نفسه وانخرط في بكاء طويل في مناسبات عدة، أبرزها عندما قامت إحدى المغنيات البرازيليات بغناء أغنية له ليتفاعل الجمهور ويصرخوا نيمار..نيمار.. نيمار في مشهد لم تعتده كرة القدم لوداع لاعب في الـ 21 من عمره.



وقام اللاعب الواعد بتحية كل زملائه ولاعبي فلامنغو البرازيلي نهاية المباراة، بالإضافة إلى طاقم التحكيم، وقال نيمار بعد اللقاء" مشجعو سانتوس دائما يدعمونني,أوجه الشكر لهم وأقول لهم سنلتقي قريبا وليس الوداع".

وأضاف اللاعب عن لعبه بجوار اللاعبين الأكثر مهارة في برشلونة قائلا: "اللعب بجانب ميسي وتشافي وإنيستا سيكون شرفا كبيرا بالنسبة لي" مؤكدا على أن داني ألفيس ظهير برشلونة الأيمن البرازيلي هو أكثر لاعب ألح عليه في القدوم للقلعة الكتالونية.



