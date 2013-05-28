الأهلي يواجه الفتح.. لتحديد "ثالث" الأبطال

يلتقي فريقا الأهلي والفتح، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

الأهلي كان قد خسر من الشباب في نصف النهائي 1 ـ 2 بمجموع اللقاءين، حيث فاز الأهلي ذهاباً 1-صفر في مكة المكرمة، وخسر إياباً صفر - 2 في الرياض.

فيما كان الفتح يسعى إلى ثنائية تاريخية بعد أن أحرز لقب الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه، لكن مشواره توقف أمام الاتحاد في نصف النهائي وخسر منه 2-صفر ذهاباً في مكة، وصفر - 4 إياباً في الأحساء.