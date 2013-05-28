قبل القمة "101".. الشباب يتفوق على الاتحاد "تاريخياً"

يدخل الشباب نهائي كأس الأبطال السعودي، اليوم الأربعاء، بأفضلية تاريخية على نظيره الاتحاد من خلال تفوقه عليه في مجمل لقاءتهما في كافة المسابقات وخاصة كأس الأبطال، حيث نجح الشباب في تحقيق أول بطولتين له للمسابقة في نسختها الجديدة عن طريق الاتحاد في موسمي 2007-2008,و2008-2009.



والتقى الفريقان في جميع المسابقات في 100 مباراة.. ثلاث منها كانت في بطولات خارجية.. ونجح الشباب في حسم 39 مباراة لصالحه مقابل 28 مباراة للاتحاد، وتعادلا في 33 مباراة، ونجح الشباب في تسجيل 143 هدفاً في شباك الاتحاد.. بينما سجّل الاتحاد 126 هدفاً في شباك الشباب.



ويأمل الشبابيون في أن يلعب التاريخ معهم في لقاء اليوم، لاسيما وأن الـ100 مباراة منها 7 نهائيات، حصل الشباب على الحصة الأكبر بفوزه بـ5 نهائيات مقابل نهائيين للاتحاد.



وتوزعت نهائيات الفريقين في مدينتين.. الرياض "مسقط رأس الشباب".. وجدة"مسقط رأس الاتحاد"، ففي الرياض التقيا بـ4 نهائيات حسم الشباب ثلاثة لصالحه مقابل فوز وحيد للاتحاد.. والتقيا في جدة في ثلاثة نهائيات، نجح الشباب بالفوز باثنتين منها مقابل فوز واحد للاتحاد.. وسجّل الشباب في النهائيات 11 هدفاً مقابل 5 أهداف للاتحاد.



هدافو الفريقين



المهاجم الشبابي نايف مرزوق سجّل "11" هدفاً في مرمى الاتحاد.. يليه زميله مهاجم الفريق الحالي والمرشح لتخطي رقمه ناصر الشمراني بـ"9" أهداف.



بينما سجّل الاتحادي محمد سويد "8" أهداف في مرمى الشباب.. يليه المهاجم الحالي نايف هزازي بـ"6" أهداف.



الحكام الأجانب



التقى الفريقان طوال مسيرتهما بالحكام الأجانب في 13 مواجهه منها 3 كانت في بطولات خارجية.



فاز الشباب في 7 مباريات..مقابل 4 مباريات للاتحاد.. وتعادلا في مواجهتين.



وتواجه الفريقان من خلال الصافرة الأجنبية بالنهائيات المحلية بــ 3 مواجهات انتهت لصالح نادي الشباب.



إحصائيات ومفارقات



- حضرت ركلات الترجيح في النهائيات في مواجهة وحيدة كانت في نهائي كأس ولي العهد عام 1993م ،وانتهت بفوز الشباب 5 – 3.

- حسم الشباب النهائيات بالأشواط الأصلية في 4 مواجهات وحسمها الاتحاد في مواجهتين.



- في استاد الملك فهد التقى الفريقان على النهائي في مواجهتين وجميعهما انتهت لصالح الشباب.



- إجمالي أهداف مواجهات الفريقين 269 هدفاً.



- تواجه الفريقان خارجياً في 3 مواجهات تغلب الشباب في مواجهتين ( جميعهما في بطولات عربية ) والاتحاد في مواجهة وحيدة كانت ( آسيوية ).



- لعب الفريقان في ملعب جدة 46 مباراة ( فاز الشباب في 16 مباراة ) و ( فاز الاتحاد في 14 مباراة ) وتعادل الفريقان في (16 مباراة ).



- وفي استاد الأمير فيصل بالرياض لعبا 37 مباراة ( فاز الشباب في 15 مباراة ) و ( فاز الاتحاد في 10 مباراة ) وتعادل الفريقان في (12 مباراة ).



- استاد الملك فهد والذي سيشهد المباراة النهائية لعب الفريقان 12 مباراة (فاز الشباب في خمس مباريات ) و ( فاز الاتحاد في 4 مباريات ) و (تعادلا في 3 مواجهات).



- لعب الفريقان بملعب الصبان بجدة في مواجهتين ( وجميعهما انتهت بالتعادل).



- ولعبا في( ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع وملعب نادي الهلال وملعب نادي الأهلي" مباراة واحدة على كل ملعب منها".



- أكبر نتائج الفريقين في مواجهاتهما



*انتصار شبابي : 5-3 ,, 4-صفر ,, 4-2.



*انتصار اتحادي : 7-4 ,, 4-صفر ,, 4-صفر .



الأيام



- لعب الفريقان من خلال يوم الأربعاء 12 مواجهه فاز الشباب في 5 مواجهات وفاز الاتحاد في 6 مواجهات وتعادل الفريقان في مواجهة.



- لعب الفريقان أيضاً من خلال يوم الأربعاء نهائيين وفي كلا النهائيين انتصر فيهما نادي الشباب.



الأشهر



- في شهر مايو التقى الفريقان في 7 مواجهات، فاز الشباب في مواجهتين وفاز الاتحاد في مواجهتين وتعادلا في 3 مواجهات.



- أيضاً في شهر مايو التقى الفريقان في نهائيين وفي كلا النهائيين انتصر فيهما الشباب على الاتحاد.