بلاتيني.. "توسط" لانتقال "نيمار" إلى برشلونة

كشفت تسريبات صحافية لجريدة "سبورت" الإسبانية مفادها أن الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لعب دورا بارزا في انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الي نادي برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة إن ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الإسباني طلب مساعدة من رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني و سكرتير عام "فيفا" غيروم فالكة لاتمام التعاقد مع البرازيلي نيمار، بعد علمه بقيام ريال مدريد بالضغط علي الشركات الراعية لللاعب البرازيلي والتي تمتلك جزءا من حقوقه لاقناعهم بأنهم سيجنون المزيد من الأموال في حال انتقل اللاعب إلى ريال مدريد، بالإضافة إلى تقديم بيريز لعرض ضخم بـ 60 مليون يورو للاعب .

واستغل روسيل فترة وجوده في لندن لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الالمانيين لسؤال بلاتيني وفالكة حول كيفية إتمام التعاقد مع نيمار ولجلب الغطاء العالمي لانتقال اللاعب إلى برشلونة.

وأكد بلاتيني لروسيل بأن مفاوضات بيع اللاعبين تتم بين الأندية فقط، وأن ريال مدريد لا يحق له التفاوض مع شركة (دي أي إس) التي تملك 40% من قيمة نيمار، وأن ذلك يعتبر خرقاً لقانون الاتحاد الأوروبي في التفاوض مع اللاعبين، وأنه لن يوافق علي صفقة نيمار إلى ريال مدريد وسيعتبر الصفقة غير شرعية من الناحية القانونية إذا تمت.

أما فالكة فأكد لروسيل أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيضمن انتقال نيمار لبرشلونة من الناحية القانونية في حال توصل النادي لاتفاق مبدئي فقط مع سانتوس حتى قبل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وتكمل الصحيفة تسريباتها بقولها إن روسيل اطمأن لكلام بلاتر وفالكة، ليؤكد لبعض الصحافيين أثناء عودته إلى برشلونة أن صفقة نيمار تمت وأنه سيصبح صفقة كبيرة للنادي الكتالوني.

يذكر أن نيمار انتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في صفقة قياسية تقدر بـ 54 مليون يورو بعد صراع استمر لاكثر من شهر بين قطبي كرة القدم الإسبانية للتعاقد مع الواعد البرازيلي.