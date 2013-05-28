بيريز: أتمنى مشاهدة زيدان مدرباً لريال مدريد

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز صحة الأخبار المتداولة مؤخرا، حول قرب تعيين الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان في منصب بالنادي الملكي، متمنياً في نفس السياق أن يصبح الأسطورة الكروية العالمية يوما ما مدرباً رئيسياً لفريق الريال.

وذكر بيريز، الليلة الماضية، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنه لا يعلم من سيكون المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينهو. ولكنه أوضح أنه استقر بالفعل على تكليف زيدان بمهام جديدة وذات أهمية كبيرة، دون أن يفصح عن نوعية المنصب، إن كان مديراً للكرة أو مديرا رياضياً.

وقال بيريز: "لا نعلم من سيكون المدرب الجديد... لن نتحدث بشأن هذا الموضوع حتى الأسبوع المقبل. ما نعلمه بالفعل هو أن زيدان سيكون قائداً للمشروع الرياضي الجديد لللريال".

وتابع بيريز قائلا: "أتمنى أن يكون زيدان يوماً ما مدربا للفريق .. ولكن قبل ذلك وعند اختيار المدرب الجديد الذي سيشرف على ريال مدريد في الموسم المقبل، فان الاثنين( يقصد زيدان والمدرب الجديد) سيناقشان معاً كيفية قيادة الفريق نحو الأفضل".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت، السبت الماضي، أن زيدان سيتم تعيينه قريباً في منصب المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، وذلك بعدما شغل في السابق منصب مستشار لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، سنتي 2009 و 2010 ثم مديراً للفريق الأول في موسم 2011-2012، قبل أن يتم تكليفه بمهمة التعاون مع مسؤولي مركز تكوين النادي وبالخصوص مع فريق أقل من 18 سنة.

وبحسب نفس الصحيفة، سيكون بإمكان زيدان الجلوس بدكة البدلاء لفريق الريال في الموسم الكروي المقبل، رفقة المدير الفني الجديد، خاصة في حالة ما تأكد قدوم الايطالي كارلو أنشيلوتي، بحكم العلاقة الجيدة التي تربط الرجلين اللذين سبقا لهما العمل معاً من 1999 إلى 2001 لما كان أنشيلوتي مدرباً لنادي يوفنتوس الايطالي و زيدان لاعباً في نفس الفريق، أي قبل انتقال الفرنسي إلى فريق ريال مدريد في صيف 2001 حيث حمل ألوان نادي العاصمة الاسبانية لمدة ستة مواسم كاملة، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2002.