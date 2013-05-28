فاز بها.. قبل أن يفوز..!

"الزمن ثورة" .. هذه المقولة إحدى مقولات لينين الشهيرة، و هي تنطوي على بعد فلسفي عميق، يتعلق بأن الزمن هو مقياس الحركة، كما عبر عن ذلك أرسطو. و الحركة تعني التغيير من حال إلى حال، و غالبا ما يكون إلى الأفضل، كما أن التغيير عملية تتصف بـ "الديمومة"، و تأتي في سياق "أن كل شيء قابل للتغيير، إلا قانون التغيير نفسه".

واستجابة لتطور الحياة، و شروط الإستمرار، أقدمت إدارة نادي الإتحاد السعودي، هذا العام على خطوة وصفها الكثيرون بالجريئة، حين اصدرت قرارا تاريخيا يتعلق بتجديد دماء الفريق الأول لكرة القدم، من خلال الزج بأسماء شابة و واعدة، حلت محل أسماء كبيرة، تمتعت طوال السنوات العشر الماضية، بسجل ذهبي حافل صب في خدمة العميد.

حركة التغيير أو التجديد هذه، كانت أشبه بـ "بيريسترويكا" رياضية "جمجومية"، مهدت الطريق لظهور ما يسمى بـ "الجمهورية الخامسة" في النادي الثمانيني العريق.

خيار الإدارة الإتحادية بـ "التجديد"، كان حاسما لجهة الوقوف في وجه سياسة التأجيل التي انتهجتها إدارات النادي المتعاقبة في السنوات الأخيرة، و التي رفعت شعاراً واحداً تحت عنوان "شعاري غدا .. كل شيء غدا".

وتعطي المؤشرات الأولية حتى اللحظة لسياسة "التجديد" هذه، نتائجاً إيجابية فيما يتعلق بجسم الفريق الأول في النادي، و لا أدل على ذلك من سلسلة الإنتصارات المتتالية التي يحققها الفريق في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، و التي توجها بالوصول للمباراة الختامية في المسابقة، ضاربا موعدا مع كأس البطولة، أمام الفريق العاصمي نادي الشباب.

وهنا يرفع السؤال يده، أو "قبيلة" الأسئلة، التي يتكسر بعضها على بعض مثل نصال المتنبي، مالذي كان سيحدث لو تأخر الإتحاديون "أكثر" في حسم خيارهم تجاه عملية "تجديد" فريق ناديهم الأول ؟!

هل كان سيأتي على الإتحاد حينا من الدهر، ينشد فيه، قول المتنبي :

"ليت الحوادث باعتني الذي أخذت ..

مني بحلمي الذي اعطت و تجريبي " ؟!

أظن أن الإجابة على ذلك "نعم"، و لكن الله سلَّم، فسلِم الإتحاد و سلِم تاريخه.

