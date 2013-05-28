"الصافرة"السعودية.. تعود لـ"النهائيات" بعد عشر سنوات

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إسناد قيادة المباراة النهائية لكأس الأبطال، والتي ستقام بين فريقي الشباب والاتحاد لطاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي مرعي عواجي "ساحة" ويساعده الدولي عبدالعزيز الكثيري "مساعد أول" وخلف زيد "مساعد ثان" والدولي عبدالرحمن العمري "حكم رابع" والدولي السابق ناصر الحمدان مقيماً.



وغاب الحكم السعودي عن النهائيات لمدة عشر سنوات منذ نهائي كأس ولي العهد عام 2003 بين فريقي الهلال والأهلي، والذي أداره الحكم الدولي السابق علي المطلق.. ومن ثم قرر الاتحاد السعودي الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبي لقيادة النهائيات، والتي كان آخرها نهائي كأس ولي العهد لهذا الموسم بين النصر والهلال والذي قاده الحكم الإيطالي جيان لوكا روشي.

