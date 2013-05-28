ماتزاري يسعى لضم الجزائري بلفوضيل لإنتر ميلان

لا يمر يوم واحد إلا وتتحدث فيه الصحافة الرياضية الإيطالية عن الرحيل المحتمل للاعب الجزائري إسحاق بلفوضيل عن فريقه الحالي بارما الايطالي في الصيف المقبل، وبعدما كان المهاجم الشاب قريباً من الانضمام لنادي نابولي، فإن التغيير الذي طرأ على الإدارة الفنية لفريق عاصمة الجنوب الإيطالي قد يجعل بلفوضيل يحطّ الرحال بمدينة ميلان وبالضبط بنادي الإنتر.

وقد صرّح جورج أتانغانا، وكيل اللاعب إسحاق بلفوضيل، الثلاثاء، لقناة "بارما توداي: "فعلاً لقد كانت هنالك اتصالات في الأيام القليلة الماضية مع نابولي بشأن بلفوضيل.. ولكن لا يوجد حتى الآن أي شيء رسمي، خاصة في ظل الأمور التي طرأت مؤخراً بهذا للنادي، بحيث لا نعرف من هو المدرب الذي سيشرف على الفريق في الموسم المقبل".

وقد ألمح أتانغانا، من خلال هذا التصريح، إلى أن المدير الفني السابق لنادي نابولي والتر ماتزاري هو مَنْ كان يريد استقطاب بلفوضيل، ولكن وبعد استقالته من تدريب نابولي، في الأسبوع الماضي، والتحاقه رسمياً بنادي إنتر ميلان فإن المعطيات قد تغيّرت.

وقد أشارت العديد من التقارير الصحافية الإيطالية، على غرار موقع "غازيتا دي بارما" وجريدة "كوريرو ديلو سبورت" لاحتمال لجوء المدرب ماتزاري لضم المهاجم الجزائري إلى نادي إنتر ميلان، خاصة عندما أشار وكيل اللاعب في نفس التصريح لقناة "بارما توداي" إلى أن بلفضويل محلّ اهتمام العديد من الأندية الإيطالية الكبيرة وفرق أوروبية أخرى، وأن "نادي بارما يدرك جيداً أنه سيجد صعوبة كبيرة في الاحتفاظ به في الموسم المقبل".

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد أكدت، في الأسابيع القليلة الماضية، وجود بلفوضيل ضمن دائرة اهتمامات أندية ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وليفربول وإيفرتون وتوتنهام الإنجليزية.

وولد بلفوضيل عام 1992 في مدينة مستغانم الجزائرية، ثم غادر الجزائر برفقة والديه عندما كان في التاسعة من عمره، فتدرج في عدة مدارس كروية فرنسية كايلانكور وترابس وباريس سان جيرمان وبولون وكليرموت فوت، قبل أن يوقع عقداً احترافياً مع نادي ليون لمدة ست سنوات في عام 2008.

ولعب بلفوضيل من يناير إلى يونيو2012 ضمن نادي بولونيا الإيطالي على شكل إعارة قبل أن يشتري نادي بارما عقده من ليون في يوليو من السنة الماضية، ويتعاقد معه لمدة أربع سنوات. وقد سجل 8 أهداف في 33 مباراة من الدوري الايطالي لهذا الموسم .

ويملك إسحاق بلفوضيل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، ما سمح له باللعب ضمن المنتخبات الشابة لفرنسا، قبل أن يؤهله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر أكتوبر الماضي للعب رسمياً مع منتخب بلده الأصلي الجزائر، لكن رفضه المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013، جعلت مدرب المنتخب الجزائري وحيد خاليلوزيتش يبعده من قائمة اللاعبين المدعوين لخوض المباريات القادمة للتصفيات الإفريقية لمونديال البرازيل 2014.