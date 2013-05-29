أبيدال.. يستعد لـ"الرحيل" عن برشلونة

يعقد المدافع الفرنسي إريك أبيدال مؤتمرا صحافيا، غدا الخميس، ينتظر أن يعلن خلاله الرحيل عن برشلونة بعد ستة مواسم قضاها في النادي.

ويشارك في المؤتمر رئيس برشلونة، ساندرو روسيل، والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا. ومن المنتظر أن يقوم أبيدال السبت بتوديع جماهيره خلال المباراة أمام ملقه في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان اللاعب الفرنسي يرغب في التجديد للنادي بعد أن اجتاز جراحة زرع كبد، لكن برشلونة لم يوافق معتبرا أن حالته الصحية لا تساعده على اللعب على أفضل وجه.

ويرغب أبيدال (33 عاما) في مواصلة لعب الكرة، وسيبحث عن نهاية موفقة لمشواره بعيدا عن برشلونة.

ولم يكتف الفرنسي بالفوز بأربع بطولات في الدوري الإسباني واثنتين في دوري أبطال أوروبا، بين عدة ألقاب أخرى، فاستأثر لنفسه كذلك بمكانة كبيرة في قلوب جماهير النادي ولاعبيه.