العويران.. ضمن أبرز "50" شخصية مؤثرة في تاريخ المونديال

اختارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية نجم المنتخب السعودي السابق سعيد العويران ضمن أبرز "50" شخصية رياضية مؤثرة في تاريخ مونديالات كأس العالم.. ولم يشمل الاختيار أي لاعب عربي وآسيوي آخر غير العويران.

وجاء الاختيار بعد أن ترك النجم السعودي الكبير بصمته في مونديال 94، عندما نقل بلاده إلى الدور الثاني بالهدف المعجز الذي سجله في مرمى المنتخب البلجيكي.

الصحيفة الفرنسية بالتعاون مع شقيقتها "فرانس فوتبول" بصدد إعداد كتاب ذهبي بمناسبة كأس العالم المقبل في البرازيل يتضمن مقابلات مع اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ أعظم بطولة في العالم.

وأكد الفرنسي جان فيليب كوانتو الصحافي في "ليكيب" أنهم يبحثون عن من ترك بصمته، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "ركزنا على سعيد العويران الذي سجل هدفا تاريخيا في مونديال 94.. وما جعلنا نركز عليه هو أننا نريد أن نعرف تبعات هذا الهدف على العويران وعلى حياته وهذا ما يهمنا بالأساس".

وأضاف: "فجأة حصل العويران على شهرة عالمية.. لم يكن معروفاً قبل الهدف.. الجميع شاهد الهدف.. ونحن نريد أن نعرف تبعات هذه الشهرة وماهي آثارها بعد 20 سنة".

وأشار كوانتو إلى أنهم حاولوا معرفة مكان العويران، وذلك للاتفاق معه لتحديد موعد لإجراء مقابلة يعرف من خلالها العالم على تفاصيل الهدف التاريخي.. نريد أن نركز على مارادونا الصحراء".