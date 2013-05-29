برودوم.. نستحق اللقب وقادرعلى إيقاف الاتحاديين

شدد المدير الفني لكرة القدم بنادي الشباب "ميشيل برودوم" على صعوبة لقاء اليوم أمام الاتحاد في نهائي كأس الأبطال السعودي، مؤكداً أن الفريق الشبابي قدم خلال هذا الموسم أفضل المستويات التي أهلته لنهائي الغد، وقاتل على كافة الجبهات وبذل جهداً كبيراً يحسب للاعبين.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: "الموسم كان طويلاً استمر لمدة أكثر من 11 شهراً ، أدينا خلاله أكثر عدد من التدريبات، تجاوزنا تدريبات الموسم الماضي بـ (50) تدريباً، واللاعبون خلال هذا الموسم كانوا مميزين يستحقون البطولة".

وأكد برودوم أن لقاء اليوم هو خيار اللاعبين لتحقيق الكأس تتويجاً لجهودهم الكبيرة خلال الموسم، مؤكداً أن مهامهم في لقاء الغد تنحصر في تقديم إدارة المباراة وتقديم مفاتيح الفوز، مطالباً اللاعبين بتطبيق كل ما تدربوا عليه خلال الموسم في لقاء الغد. مؤكداً على جاهزية اللاعبين للقاء.

وامتدح برودوم فريق الاتحاد مؤكدا بأنه فريق كبير قدم مستويات مميزة في المباريات الأخيرة، ويمتلك لاعبوه حماسا كبيرا، خاصة بعد أن جدد دماءه بعناصر شابة لديها إدارة قوية، معتبراً أن كل مباريات النهائي غير سهلة.. وعن السرعة التي يمتلكها هجوم الاتحاد قال: "بالفعل لدى فريق الاتحاد لاعبين يمتلكون السرعة، كذلك فريق الشباب يمتلك عناصر جيدة في الدفاع وسبق أن قابلنا فرقا لديها لاعبين سريعين، نحن في الشباب لدينا الحلول للحد من خطورة أي هجوم".

وحول متابعة الإعلام البلجيكي له، أكد أن الإعلام لا يتابعه هو فقط، بل يسلط الضوء على نادي الشباب كمنظومة عمل تضم الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، معتبراً أن ذلك أمرا يحسب للنادي ككل وليس لشخص بعينه.

وفيما يتعلق بترشيح وسائل الإعلام الشباب بطلاً للبطولة قال: "النهائي دائماً له حسابات مختلفة ، وليس هناك إحصائيات ترشح فريقا على الآخر، والمباراة لا تخضع لمقاييس معينة ،بل نتيجتها حسب جاهزية اللاعبين وتركيزهم الكبير".

وعن رأيه في روزنامة الدوري لهذا الموسم، ونصيحة يقدمها للاتحاد السعودي لكرة القدم قال: "أفكاري ومقترحاتي كلها أوصلتها لرئيس النادي الأستاذ خالد البلطان ونائبه الأستاذ خالد المعمر، وهم المخولون بإيصالها للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تطوير الكرة السعودية روزنامة المباريات".



لاعبو الشباب جاهزون للنهائي





من جانبه أكد اللاعب نايف القاضي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب صعوبة لقاء اليوم أمام الاتحاد في نهائي كأس الأبطال السعودي، مؤكداً على أن اللقاء سيكون صعبا للغاية لأنه أمام فريق متمرس على النهائيات محلياً وخارجياً.

وأضاف: "نحن جاهزون للقاء، وأكلمنا كافة استعداداتنا الفنية والبدنية، وسنسعى من خلال المباراة إلى تقديم مستوى فني مميز يؤهلنا لتحقيق البطولة الغالية على أنفسنا، وعلى الجماهير الشبابية"، مشيراً إلى أن الشباب سبق وأن واجه الاتحاد من خلال الدوري وتم الفوز عليه بصعوبة بالغة، لكنهم عازمون على تجازوه في لقاء الغد.

من جانبه أوضح اللاعب حسن معاذ أن لقاء اليوم سيكون صعباً للغاية لأنه أمام فريق كبير، ومهماَ في ذات الوقت لأن المنافسة على كأس غالية على جميع الرياضيين ، مؤكداً جاهزيتهم التامة للمباراة من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، وذلك بعد أن قام المدرب بوضع التكتيك والخطة الفنية المناسبة للقاء.

وأضاف: "نحن في نهاية موسم رياضي طويل قضيناه نقاتل في كافة الجبهات، لذلك لابد لنا أن نختتمه ببطولة مهمة وغالية، نهديها للإدارة والجماهير الشبابية التي وقفت معنا طوال هذا الموسم، ونحن لا نستغني عنها ونطالبها بالوقوف معنا في مباراة الغد".

وأكد معاذ على أن فريق الاتحاد قوي ولديه عناصر شابة مميزة استطاعت أن تقدم نفسها من خلال هذه البطولة، وستسعى لأن تؤكد تفوقها في لقاء اليوم ، لكنه عاد وأكد على أنهم قادرون على تجاوز كافة الصعاب التفوق بحكم أن الفريق الشبابي يتفوق بعامل الخبرة وتجانس عناصره التي لعبت مع بعض مدة طويلة.



إلى ذلك شدد حارس مرمى فريق نادي الشباب الأول لكرة القدم على صعوبة لقاء اليوم أمام الاتحاد في نهائي كأس الأبطال، مؤكداً أهمية المباراة لأنها أمام فريق كبير يستحق الاحترام والتقدير.

وأضاف: "لقاء اليوم ليس بالسهل لأن المباراة نهائية وكل فريق لديه طموح الفوز بالكأس، لكننا سنكون في الموعد وحاضرين لتقديم مستوى يليق بالنهائي ونادي الشباب".



وأكد حارس الشباب أنه وزملاءه في كامل جاهزيتهم للقاء، بعد أن وضع المدير الفني للفريق "ميشيل برودوم" العمل التكتيكي الذي يتناسب مع المباراة، مؤكداً أن هذه المباراة تعد بالنسبة لهم حصاد موسم كامل يجب أن لا يمضي دون أن يعتلي اللاعبون منصات التتويج ويتوج النادي ببطولة تسعد جماهيره. مشيراً إلى أنهم عازمون على إعادة الكأس الغالية إلى خزانة النادي.