توتي: لو لعبت لريال مدريد.. لحققت ثلاث بطولات أوروبية

أكد الإيطالي فرانشيسكو توتي بأنه كان سيحقق ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا لو أنه وافق على الانتقال إلى نادي ريال مدريد في موسم 2004 , وقال في مقابلة مع مجلة "فرانس برس": "لو كنت اتخذت القرار بالانتقال إلى ريال مدريد عام 2004 لكنت فزت بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و لفزت بكرتين ذهبيتيين".

وأضاف: "كل شيء كان جاهزا للانتقال إلى مدريد, كنت أريد التواجد في فريق أحصد البطولات معه وذلك لم يكن مضمونا مع روما. في النهاية قلبي اختار القرار الصحيح بالبقاء في روما, لكني ندمان فقط لأنني كنت أريد الفوز بلقبين أو ثلاثة أكثر".

لكن قائد روما الايطالي بدا عليه الرضا عن مشواره مع روما بقوله: "إنني سعيد باستمراري في روما علي الرغم من الفرص التي كانت ستظهر لي إذا رحلت, وعلي الرغم من خسارتي لبعض الاشياء مثل دوري أبطال أوروبا".