ريال مدريد ومانشستر سيتي.. يتحدان ضد "برشلونة"

أبرم ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي اتفاقية تعاون وتحالف بين الطرفين، تتضمن عدم تضارب مصالح الطرفين، من ناحية الصفقات المحتملة ووكلاء اللاعبين والسماسرة وغيرها من الأمور.

وكشفت تقارير صحافية إسبانية وإنجليزية عن أن رئيس الريال فلورنتيو بيريز والرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو، اجتمعا أكثر من مرة في الأشهر الماضية من أجل مناقشة هذه الاتفاقية التي خرجت للنور.

وأطلقت الصحف الإسبانية على هذه الاتفاقية اسم "لا لبرشلونة" أو " لا لساندرو روسيل" كون أن طرفيها من أشد الأشخاص عداوة لبرشلونة ورئيسه روسيل.

وتتضمن الاتفاقية العديد من البنود لعل أبرزها الابتعاد عن التعاقد مع لاعبي أحد الفريقين دون علم أو مشاورة الإدارة أو التحدث إلى وكيل اللاعب سراً إلى جانب تبادل معلومات عن بعض اللاعبين وعدم التدخل في لاعب يريده مانشستر سيتي أو لاعب يريده ريال مدريد.

كما نصت أيضا على عدم إبرام اتفاقية ودية مع غريم ريال مدريد في إسبانيا برشلونة، وغريم سيتي في إنجلترا مانشستر يوناتيد.

واتفق الناديان على عدم التضارب بينهما على لاعبين بعينهما، وحال اقتضت الضرورة لذلك، فيمكن التفاوض الودي حول أي لاعب من الفريقين.

ويرى مراقبون أن من شأن هذه الاتفاقية التضييق على برشلونة في صفقات اللاعبين التي يبرمها، وحتى في لاعبيه من خلال التفاوض معهم وخصوصا نية مدريد وسيتي التفاوض مع لاعبي برشلونة بوسكتس والكانتارا.