فيغولي.. رفض حضور "جنازة".. فتم عرضه لـ"البيع"

كشفت صحيفة إسبانية ،اليوم الأربعاء، عن السبب الحقيقي الذي جعل إدارة نادي فالنسيا تضع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان إلى وقت قريب أحد "الكوادر "الرئيسية لتشكيلة الفريق الأندلسي.



وذكرت جريدة "سوبر ديبورتي" أن مسؤولي نادي فالنسيا قد انزعجوا كثيراً من التصرف الذي قام به فيغولي، السبت الماضي، عندما تغيب عن حضور جنازة أحد اللاعبين القدامى لفريق فالنسيا، أنطونيو بيشاديس، الذي توفي، يوم الجمعة ،عن عمر يناهز 88 سنة .



وقد أفادت الصحيفة، المقربة من نادي فالنسيا، أن فيغولي لم يحضر في الموعد المحدد لانطلاق الحافلة التي كانت ستقل كل لاعبي فريق "الخفافيش" لحضور مراسيم تشييع جنازة بيشاديس، المحبوب من طرف كل أعضاء وجماهير نادي فالنسيا، والذي كان لاعباً دولياً ضمن منتخب إسبانيا في الفترة من 1949 إلى 1954 وشارك في نهائيات كأس العالم لسنة 1950، التي جرت بالبرازيل وتوج بلقبها منتخب الأورغواي و بلغ خلالها المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي.



وأوضحت "سوبر ديبورتي" أن مسؤولي النادي الإسباني يتفهمون عدم اتباع سفيان فيغولي نفس ديانة أنطونيو بيشاديس ( في إشارة إلى تدين فيغولي بالإسلام) إلا أنهم يدركون جيداً أن اللاعب الجزائري كان بإمكانه السير في الجنازة بدون اضطراره لدخول الكنيسة والحضور عن قرب لمراسم الدفن.



وبحسب نفس الصحيفة فان هذا الأمر قد يكون السبب الحقيقي في إبعاد فيغولي عن قائمة اللاعبين الـ18 الذين استدعاهم المدرب ارنستو فالفيردي للمباراة، التي جرت الأحد الماضي ( يوم واحد بعد الجنازة) بين فالنسيا وضيفه نادي غرناطة (1-صفر) لحساب الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم .



وكانت جريدة "سوبر ديبورتي" قد أفادت، أمس الثلاثاء، أن نادي فالنسيا قد قرر وضع سفيان فيغولي ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في "الميركاتو" المقبل، وأن أندية ميلان الايطالي وليفربول وتوتنهام الانجليزيين قد أبدت رغبتها في الاستفادة من خدمات لاعب وسط الميدان الهجومي للمنتخب الجزائري



وكان سفيان فيغولي، البالغ من العمر 23 سنة، قد التحق بنادي فالنسيا في صيف 2010 قادماً إليه من فريق غرونوبل الفرنسي ووقع معه عقداً لمدة أربع سنوات، لكنه أعير لنادي ألميريا الإسباني من يناير 2011 إلى يونيو من العام نفسه قبل أن يعود إلى فالنسيا مطلع موسم 2011-2012، ويفرض وجوده ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأندلسي.



وتفادياً لخطف "جوهرته" الجزائرية من طرف أندية أوروبية أخرى دون مبلغ مالي كبير فقد جدّد نادي فالنسيا تعاقده مع فيغولي يوم 4 يناير الماضي، ليمتد إلى يونيو 2016 مع رفع راتب اللاعب إلى مليون ونصف مليون يورو سنوياً، ليصبح بذلك اللاعب الجزائري صاحب ثاني أعلى أجر في النادي بعد قائد الفريق الدولي الإسباني سولدادو الذي يتقاضى مليوناً و700 ألف يورو في السنة.