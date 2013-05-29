لاعب إيرلندي يحرض على هدم مساجد بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية عن بدء تحقيقات موسعة بخصوص الدعوات العنصرية التي حرض من خلالها لاعب ويتون ألبيون الإنجليزي شون توك على هدم المساجد في بريطانيا واقتحامها وحرقها، وذلك ردا على مقتل جندي بريطاني قبل أيام في لندن.



وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن السلطات الأمنية البريطانية اعتقلت اللاعب الايرلندي الشمالي، وقد تتخذ الإجراءات الجنائية ضده لأنه يخالف قوانين النظام العام ويعرض سلامة البلاد للخطر بسب هذا الخطاب التحريضى.



وكان الايرلندي توك- 26 عاما- قد كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعوات لقصف المساجد وهدمها.



ولم يكتف بذلك، بل صرح أيضا أنه يجب أن تقتحم المساجد بواسطة (50) فتى محملين بالسيوف، الى جانب قطع رؤوس كل الأطفال المسلمين.



بدوره، سارع نادي ويتون ألبيون الى اصدار بيان استنكار لتصريحات لاعبه، مؤكدا أن ما أدلى به توك تبقى وجهة نظر شخصية له فقط، ولا تعكس وجهة نظر النادي الذي ينتمي اليه.



وأضاف النادي الانجليزي إلى أنه لا يتعامل مع الأشخاص على أساس الدين أو الطائفة، مشيرا الى أن تصريحات توك هي الآن محل تحقيق من قبل الشرطة والاتحاد الانجليزي.



وقتل الأسبوع الماضي جندي بريطاني في لندن، على يد شخصين يشتبه بانتمائهما لتيارات دينية متشددة.