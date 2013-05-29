محللون: بـ"الخبرة" الشباب الأقرب لكأس الأبطال

رجح قائد نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق فؤاد أنور كفة فريقه السابق للفوز في المباراة النهائية على خصمه الاتحاد، وقال لـ"العربية.نت": "إن الشباب يملك مقومات الفوز في اللقاء.. لما يملكه من خبرة كبيرة ومحترفين أجانب على مستوى عالٍ.. إضافة إلى الدافع الأكبر للفوز بالمباراة وذلك لأنه حقق البطولة مرتين متتاليتين ويبحث عن الثالثة أمام نفس الفريق".







وفيما يخص الاتحاد وحظوظه للظفر بالبطولة قال: " قدم الاتحاد مجموعة لاعبين شبان مميزين جداً أوصلوا الفريق للمباراة النهائية.. طموحهم كبير وظهر ذلك في اللقاءات السابقة.. ولكن هل سيسعفهم الوقت لتقديم نفس المستويات في لقاء مهم جدا وعلى لقب كبير.. أعتقد بأن هذا الأمر يعود للتهيئة النفسية من قبل إدارة الاتحاد والمدرب، هذا ماسيظهر على أرض الملعب".



فيما أكد اللاعب الدولي السابق أحمد الدوخي والذي لعب لنادي الاتحاد على صعوبة اللقاء للفريقين، وقال في تعليقه حول المباراة: "لقاء يجمع فريقين كبيرين، الاتحاد بقاعدته الجماهيرية الكبيرة والشباب بنجومه الكبار، من يستطيع امتلاك وسط الملعب والتحكم في أعصابه أثناء المواجهه سيكسب بكل تأكيد".

وشدد الدوخي على أن عناصر الخبره في الفريقين ستؤثر بشكل كبير في مجريات اللقاء وقال: "سعود كريري وأسامة المولد من جانب الاتحاد وعمر الغامدي وعطيف من الجانب الشبابي سيكون لهم تأثير كبير داخل الملعب على مدار الـ90 دقيقة".

وحول توقعاته للمباراة قال أحمد الدوخي: "أرى أن فرصة الاتحاد أقرب لكسب اللقاء، الفريق يملك عناصر شابة مميزة أمثال فهد المولد وعبدالفتاح عسيري يملكون شغفا كبيرا وطموحا عال لكسب المواجهة، وهو ماظهر في اللقاءات الماضيه، توقعت وصول الاتحاد للنهائي بعد التغيرات المثمرة في الفريق".

فهد المهلل المهاجم الدولي السابق للشباب أكد في حديثه على قدرة فريقه السابق على حسم المواجهه لمصلحته والظفر باللقب وقال: " خبرة الشباب في النهائيات وعناصر الخبره المتواجدة في الفريق ترجح كفته للفوز باللقاء، بعكس نادي الاتحاد الذي قدم مستويات جيدة أوصلته للنهائي وبعناصر شابه ليست مطالبة بالفوز مثل الشباب، في حال كسبه للقاء فهو أمر يحسب لهم ومفاجأة تحسب لهم، وفي حال خسارتهم لهم العذر بحكم أنه فريق شاب وجديد على مناسبات كبيرة مثل نهائي كأس الملك للأبطال".

وحول روؤيته الفنيه لأبرز اللاعبين المشاركين في اللقاء قال: "أعتقد أن كماتشو وفرناندو مميزون جداً، ولكن علينا الأخذ بالحسبان أن اللقاءات النهائيه قد تساهم في بزوغ نجم جديد في الكرة السعودية لم يكن في الحسبان سابقاً".