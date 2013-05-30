الاتحاد "الجديد".. يتوج بطلاً لـ"كأس" الأبطال السعودي

توج الاتحاد بكأس الملك للأبطال للمرة الثانية منذ انطلاق المسابقة في ثوبها الجديد موسم 2008 بعد فوزه على الشباب 4-2 في نهائي المسابقة الذي احتضنه استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.. ونجح الاتحاد بثوبه الجديد في الثأر من الشباب الذي هزمه بنفس المسابقة في نهائي 2008و 2009.

وبدأ الشوط الأول ببداية حذرة من الفريقين خاصة من الفريق الشبابي وبعكس الفريق الاتحادي الذي بدأ بعد انقضاء عشر دقائق من البداية شن أولى هجماته عن طريق نجمه فهد المولد الذي أزعج دفاع الشبابيين كثيراً بانطلاقته من الجهة اليسرى الشبابية وتمرير الكرات البينية للمهاجم مختار فلاتة، ونجح دفاع الشباب في الحد من خطورة المولد وفلاته.. وواصل الشباب نهجه الذي بدأ عليه باللعب بطريقة حذرة وهي ما تسببت في عدم وصول أي هجمة محققة لمرمى الاتحاد.. لاسيما وأن برودوم يلعب بمهاجم واحد وهو مهند عسيري مع بقاء هداف الدوري الأرجنتيني تيغالي وهدافه ناصر الشمراني على دكة البدلاء.

في الشوط الثاني تغير حال المباراة وانقلبت رأساً على عقب فمن شوط سلبي إلى شوط انهمرت فيه الأهداف والتي بدأها مهاجم الاتحاد والمنتقل له في يناير الماضي من نادي الشباب مختار فلاته، حيث تمكن من استثمار تمريرة المولد المميزة ليضع الكرة في شباك فريقه السابق معلنا تقدم الاتحاد بالهدف الأول.. ولم تمض "8" دقائق على هدف الاتحاد الأول إلا ونجح نجم المباراة فهد المولد في تسجيل الهدف الاتحادي الثاني بعد مجهود فردي بتخطي مدافع الشباب نايف القاضي وسدد الكرة قوية في مرمى الحارس وليد عبدالله.. حاول مدرب الشباب إنقاذ ما يمكن انقاذه بإشراكه لمهاجمي الفريق تيغالي وناصر الشمراني، ونجح الأخير بعد دقائق من دخوله في تسجيل هدف تقليص الفارق لفريقه بكرة رأسية سكنت شباك الحارس فواز القرني في الدقيقة "69".. ولم تستمر فرحة الشبابيين بالهدف الأول إلا أربع دقائق ليتمكن مهاجم الاتحاد البديل نايف هزازي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء، ليبدأ الشباب هجومه على مرمى الاتحاد بحثاً عن هدف يبقي الآمال وعاد الشمراني من جديد وسجل الهدف الثاني للشباب في الدقيقة "82".. وحاول الشباب تكثيف هجماته على مرمى الاتحاد وفي ظل انشغالهم بالبحث عن هدف التعادل إلا وقتل لاعب الاتحاد البديل الجورجي ساندورو أحلام الشبابيين بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة "91" بعد إطلاقه لقذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الشباب وليد عبدالله.