الاتحاد.. "يحرم" النصر من المقعد الآسيوي

خطف الاتحاد المقعد الآسيوي الرابع من النصر بعد تحقيقه لقب كأس الأبطال السعودي بفوزه على الشباب 4-2 في النهائي.

واحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب الدوري وهو مركز لا يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا، ولكن بعد تحقيقه كأس الأبطال ضمن المشاركة في الموسم المقبل.. ويشارك في دوري أبطال آسيا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري وبطل كأس الأبطال، وفي حال حقق اللقب أحد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فإن رابع الدوري يشارك في البطولة، وكان النصرايون يمنون النفس في أن يحقق الشباب البطولة لكي يضمن فريقهم المشاركة في دوري أبطال آسيا لأن الشباب احتل المركز الثالث بالدوري والنصر احتل المركز الرابع.

ونجح الاتحاديون بعد هذه البطولة في ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث إن البطولة ستكون دافعاً كبيراً للاعبيه الشبان الجدد، إضافة إلى أنها أخمدت فورة الغضب الجماهيري الكبيرة بعد قرار إبعاد الإدارة للاعبي الخبرة بالفريق، ويتقدمهم قائده محمد نور الذي فضل إكمال مسيرته مع النصر، ونجحوا في الحصول على المقعد الآسيوي، وأخيراً مشاركتهم في كأس السوبر السعودي الذي سيقام لأول مرة مطلع الموسم المقبل وسيجمعهم مع الفتح بطل الدوري.