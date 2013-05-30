"الشهري".. ينتقل رسمياً لـ"النصر" بـ"48" مليون ريال

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن توصله لاتفاق مع نظيرة النصر، ينتقل بموجبه لاعب وسطه يحيى الشهري بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل ٤٨ مليون ريال، ينال الاتفاق منها ١٣ مليونا على أن ينال اللاعب ٧ ملايين ريال سنويا طوال السنوات الخمس.

وسيتم التوقيع بين الطرفين السبت في مقر نادي الاتفاق، وكان النصر على وشك الانسحاب من صفقة اللاعب بعد صعوبة الاتفاق بين إدارة الناديين على المبلغ النهائي، إلى أن تم الحسم على 13 مليونا.

ولم يتقدم فريق النصر بعرض رسمي، حيث كانت الخطة الهلالية تقضي بالتعاقد مع اللاعب بعد نهاية عقدة مع الاتفاق لتجنب دفع حصة الاتفاق.

وكان المحلل والخبير الرياضي الدكتور مدني رحيمي قال للعربية نت سابقا إن الشهري لا يستحق كل هذه الملايين، وقال: "لا يحيى ولا غيره يستحق هذا المبلغ.. هذا كلام فاض.. من هو يحي الشهري كي ادفع له ثمانية ملايين ريال في السنة أي 40 مليون ريال في خمس سنوات عدا ما سيحصل عليه الاتفاق من أجل التنازل عنه؟ من الأفضل أن أتعاقد مع لاعب برازيلي أو أوربي ولا يكلفني مليون دولار في السنة، وسيكون أفضل بكثير من الشهري".. وتابع "دفع مبلغ 22 مليون ريال للاعب في عام واحد أمر غير منطقي .. من مصلحة أي ناد أن ينتظر نهاية عقد اللاعب مع ناديه والتوقيع معه مجانا دون ان يدفع للاتفاق شيء، خاصة وأن اللاعب قال إنه لن يجدد مع ناديه.. اللاعب لا يستحق هذا المبلغ.. هو لاعب جيد ولكن مبلغ 8 ملايين ريال كثيرة جدا عليه.. وعلى أي لاعب سعودي آخر".