بيلغريني.. يقترب من تدريب مانشستر سيتي

أعلن المدرب التشيلي مانويل بيليغريني توصله الى اتفاق شفهي مع مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم للإشراف على فريقه الموسم المقبل خلفا للايطالي روبرتو مانشيني، مشيرا إلى أنه لم تتم تسوية الأمور نهائيا حتى الآن.

واعترف مدرب ملقة الإسباني حاليا بمفاوضاته مع النادي الإنجليزي، وقال في تصريح للتلفزيون الأندلسي "كنال سور": "توصلت إلى اتفاق شفهي معهم، وأتمنى أن يترجم ذلك إلى اتفاق فعلي"، مضيفا "ولكنني حتى اليوم لم أوقع على العقد".

وتابع بيليغريني الذي أعلن رسميا رحيله عن ملقة في 22 مايو الحالي: "صحيح أن مانشستر سيتي مهتم بخدماتي ويريد أن أصبح مدربا لفريقه.



ولكن طالما لم نوقع على اي عقد لا يمكننا أن نقول بأن ذلك قد حصل".

وانضم بيليغريني إلى الإدارة الفنية لملقة عام 2010 وقاده الموسم الماضي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وساهم ببلوغه الدور ربع النهائي هذا الموسم في إنجاز غير مسبوق للنادي، حيث خرج بصعوبة على يد بوروسيا دورتموند الألماني بتعادله معه سلبا في ملقة وخسارته أمامه في الثواني القاتلة من الوقت بدل الضائع 2-3 ايابا في دورتموند.

ويبحث مانشستر سيتي عن خليفة لمانشيني منذ إقالة الأخير في 14 مايو الحالي عقب خسارة المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا أمام ويغان، بالإضافة إلى خروجه خالي الوفاض من جميع المسابقات هذا الموسم.