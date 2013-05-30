ثورة الاتحاد.. أطاحت بثلاثي القمة وأوجعت "الرابع"

أكد نادي الاتحاد السعودي بما لا يدع مجالاً للشك عبر فوزه العريض على الشباب ونيل لقب بطولة كأس الملك للأبطال أنه يعيش ثورة حقيقية، سيكون من الصعب على جميع المنافسين إيقافها في الفترة القادمة بعدما أطاح بفريق شاب بمنافسيه الكبار واحداً تلو الآخر.

وترك الاتحاد غصّة في حلوق مشجعي بطل الدوري ووصيفه وصاحب المركز الثالث، كما حرم النصر "الرابع" من المشاركة في دوري أبطال آسيا العام المقبل، موجهاً بذلك رسالة للجميع مفادها أن "العميد قادم بقوة.. فاحذروه".

منذ بداية الموسم الحالي عانى الاتحاد كثيراً من المشاكل والخلافات وكان من أقل أندية القمة استقراراً في السعودية، ودفع ثمن ذلك غالياً بالتقهقر للمركز السابع في دوري المحترفين، وكاد يُحرم من المشاركة في كأس الأبطال لولا ثلاث نقاط فقط.

لكن الفريق استجمع قواه في بطولة كأس الملك للأبطال، وظهر بثوب جديد وبروج مختلفة، وبتشكيلة يغلب عليها الشباب ممن لم يحصلوا من قبل على فرصة اللعب، بل بمدرب مجهول كان يعملاً مساعداً لمواطنه الإسباني راؤول كانيداً قبل أن يتولى المهمة بدلاً منه بشكل مؤقت.

واستهل "العميد" مبارياته في البطولة بفوز صادم على الهلال وصيف الدوري الذي كان يمني النفس بإحراز كأس الملك للأبطال لإنقاذ موسمه المخيب، لكن "الزعيم" خرج خاسراً في تلك المباراة بهدفين مقابل ثلاثة، قبل أن يتعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة الإياب، ليصبح الهلال أول الكبار الذين يُلدغون من الاتحاد.

ثاني الأندية التي ذات مرارة السقوط أمام الاتحاد كان الفتح، المتوّج بطلاً للدوري لأول مرة، إذ خسر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب في جدة، قبل أن تُدمى شباكه بأربعة أهداف كاملة في مباراة الإياب، ليستسلم أمام "الإعصار الأصفر".

كثيرون توقعوا أن تتوقف انتصارات الاتحاد في مباراة الختامية للبطولة أمام الشباب، ثالث الدوري، بالنظر إلى الأفضلية الواضحة للثاني في المباريات الأخيرة وتوفر عامل الاستقرار واكتمال الصفوف بالنسبة له مقارنة مع "العميد"، لكن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح، وحدث العكس.

ونجح الاتحاد في مواصلة عروضه القوية بفوز كاسح وبأربعة أهداف مقابل هدفين، لينال بجدارة واستحقاق اللقب، بعد أن أسقط منافسه وبنتائج كبيرة، معلناً أن ربيعه قد بدأ، وأن القادم سيكون أفضل.

لم يكتف الاتحاد بالتفوق على أصحاب المركز الأولى في الدوري من خلال الميدان فحسب، بل بطرق أخرى كذلك، فهو تمكّن من جعل مشجعي النصر، رابع الدوري، يبيتون ليلة حزينة بفوزه على الشباب في النهائي، إذ إن "العالمي" كان يتمنى أن يفوز الشباب وبالتالي العودة لدوري أبطال آسيا.

لكن الاتحاد هو من فاز، وضمن بذلك خطف بطاقة التأهل الرابعة للبطولة الآسيوية الكبيرة، رغم أنه كان سابع الترتيب في الدوري، ورغم أن النصر كان الرابع، ليودع الأخير الموسم بخفي حنين ويبدأ رحلة ترتيب الأوراق بحثاً عن موسم جديد أفضل.