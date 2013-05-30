رئيس الاتحاد: قرار إبعاد اللاعبين "صائب" وهذه نتائجه

أهدى رئيس نادي الاتحاد محمد الفايز كأس الأبطال إلى أعضاء إدارته وجماهير نادي الاتحاد، مؤكداً بأن اللقب كان بفضل الله ثم بفضل اللاعبين الذين يعتبرهم هم أصحاب البطولة، مشيراً إلى أنه لم يزعل ممن هاجمه بعد قرار إبعاد لاعبي الخبرة بالفريق وقال: "من غضب بعد قرار إبعاد لاعبي الخبرة لم يغضبوا من الفايز.. ولكن كان بسبب حبهم للاتحاد والنتائج الآن كشفت صحة قرارنا.. التي كانت واضحه للجميع منذ أربعة مواسم حيث إن الفريق كان يحتاج للتغيير وأنا لا أقلل من جهد اللاعبين السابقيين بل بالعكس حققوا للفريق 21 بطولة ولكن هذه سنة الحياة..وأنا أقول لمن هاجمني أنا مسامحكم".

وأكد الفايز أن لاعبي الفريق كانوا على قدرٍ من المسؤولية ونجحوا في إعادة الفريق إلى الواجهة من جديد بعد موسم صعب على الاتحاديين.

إلى ذلك أبدى لاعب الاتحاد أحمد الفريدي سعادته البالغة بتحقيقه أول بطولة مع فريقه الجديد، مؤكدا على أنها البطولة الأغلى في مسيرته، وقال: "كنا نعاني من مشاكل عدة كانت تهدد مسيرة الفريق.. ورغم ذلك قهرنا الظروف وتركنا تلك المشاكل خلف ظهورنا وركزنا داخل الملعب والحمد لله حققنا اللقب".

من جانبه أكد قائد الاتحاد أسامة المولد أن هذه البطولة من الظلم أن تذهب لفريق غير الاتحاد بسبب ما شاهده من إصرار نجوم الفريق الشبان وقال: "بصراحه لم أكن أتوقع قبل البطولة المنافسة على اللقب بسبب المشاكل الكبيرة التي عانينا منها في هذا الموسم، إضافة إلى قرار إبعاد نجوم الفريق.. ولكن شبابنا قهروا الظروف وأهدوا هذا اللقب لجماهيرنا".. وأشار أسامة إلى بقائه في الاتحاد، وقال: "لن أنتقل من الاتحاد سألعب له حتى الاعتزال إلا في حال أن الادارة أبعدتني".