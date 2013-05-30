"عضة سواريز" تتكرر في رومانيا.. والضحية لاعب عربي

كرّر حارس مرمى فريق "بترولول" الروماني ميرسيا بورنيسكو، العضة الشهيرة للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ووجه مثلها تماماً نحو كتف المهاجم الدولي الأردني ثائر البواب، ليشعل معركة دامية في مباراة فريقه أمام "غازميتان" في الجولة الأخيرة من الدوري الروماني.

الحادث وقع في الدقيقة 60 من المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حينما تعرض البواب لإصابة أسقطته أرضاً، الأمر الذي دفع عددا من لاعبي بترولول للهجوم على اللاعب الأردني وجذبه بالقوة بحجة أنه يهدر الوقت كون فريقه كان متقدماً بهدف.

واستغل الحارس بورنيسكو تجمع عدد كبير من اللاعبين لينقض على البواب ويعضه بقوة في كتفه أمام عدسات التلفزيون التي التقطت المشهد، وتسببت "العضة" باختلاط الحابل بالنابل حيث دخل لاعبو الفريقين في وصلة شجار، أتبعها دخول عدد من الإداريين إلى أرض الملعب.

ولم يترك حكم المباراة الحادث يمر مرور الكرام، إذ أشهر البطاقة الحمراء في وجه المعتدي والمعتَدى عليه بالإضافة للاعب ثالث من بترولول، لكن ذلك لم يردع بقية اللاعبين حيث تكررت حوادث الشجار والمناوشات بينهم لتصبح حصيلة الطرد في نهاية المباراة ثمانية لاعبين، بواقع أربعة من كل فريق.

وكان الحكم عادلاً كذلك في بطاقاته الصفراء، وأشهرها في وجه عشرة لاعبين من الفريقين، بواقع خمسة من كل فريق، قبل أن يُكمل مسلسل "العدل" باحتساب ركلة جزاء لصالح بترولول في الدقيقة الأخيرة سجل منها هدف التعادل بواسطة لاعب عربي آخر هو التونسي حمزة يونس.