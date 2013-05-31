الكل متمرد ولن تخسر مصر

غبت عن مصر عشرة أيام رافقت خلالها فريق الزمالك لكرة السلة للمشاركة في بطولة نادي الشباب الدولية ولم تغب مصر عن عيني لحظة واحدة وإذا بالأحداث تلاحقني علي كل الأصعدة.. لائحة العامري وانتفاضة اللجنة الأولمبية وبعض الأندية ووقوفهم في وجه الوزير الهمام! وهجوم الوايت نايتس علي المؤتمر الصحفي لوزير الرياضة في بادرة غير مسبوقة تعبر بشكل صارخ عن الفوضي التي تعيشها البلاد ودخول الأهلي طرفا ضد الوزير ابن النادي بسبب اللائحة وجمع حركة تمرد التوقيعات لإسقاط الرئيس وبدلا من التفاف الجميع حول قضية سد النهضة والمؤامرة الأثيوبية الأمريكية الإسرائيلية والتي سنرد عليها بسد الكونغو الذي توقف مشروعه بعد أن تراجعت أثيوبيا عن نفس المؤامرة عام 76.. ورحم الله الزعيم السادات الذي قال وقتها.. لن ننتظر العطش وسنذهب إلي أثيوبيا لنموت هناك وكم كنا نتمني أن تقف مصر بكل ثقلها أمام التمرد الأثيوبي الخطير.. وتتوالي الأحداث ويعيش الشعب مسلسل خطف الجنود السبعة في سيناء ونجاح الجيش في تحريرهم بعد أن كشر عن أنيابه وفي ملعب آخر يزداد الاحتقان وحدة المواجهة بين القضاة والشوري في لعبة كسر العظم وغضب الكثير من الفلاحين بعد بوار أراض كثيرة بسبب نقص مياه الري.. كلها أحداث تبعث علي الاكتئاب ولا يستطيع أفضل الأطباء النفسيين أن يعالج تلك الحالة طالما الكل يفكر في نفسه ومكتسباته وأجندته ناهيك عن عودة طوابير السيارات بسبب تجدد أزمة السولار والبنزين وزيادة الأسعار بشكل ملفت للنظر مع ارتفاع فواتير الكهرباء.. فمصيبة مصر اضحت في عقوق أبنائها فهانت عليهم وعلي الجميع وأصبح التربص يحيط بها من كل جانب.. والشعب المسكين لا يعرف الحقيقة والكل يلعب به وكأن الثورة لم تقم ولم تطرق عقول أو أبواب الساسة والمسئولين وأصحاب المصالح وكأن القدر كتب علينا أن نبتلي بهؤلاء الذين تنتفخ جيوبهم في الوقت الذي فيه بطون الغلابة خاوية وكأن التاريخ يعيد نفسه لكن بصورة أخري فلم يتعظوا من الأحداث التي عشناها بعد الثورة ولا السيناريوهات التي لاتزال فصولها مستمرة.. فالناس كفرت بالحكومة والمعارضة بعد أن فقدت الثقة في الجميع وهم يشاهدون مصر تتراجع لكننا نؤمن بأن هذا البلد يمرض لكنه لا يمت.. فهو مبعث الحضارة الإنسانية والنور وقت أن كان الظلام الدامس يخيم علي العالم أجمع.

نقلا عن "الجمهورية" المصرية