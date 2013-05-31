النصر.. يقدم "الشهري" في مؤتمر صحافي

اتفق النصر رسمياً مع غرم العمري، وكيل أعمال اللاعب يحيى الشهري، بعد اجتماعه اليوم برئيس النادي الأمير فيصل بن تركي.

وأعلنت إدارة النصر في بيان رسمي أنها اتفقت على كافة بنود العقد. وسيعقد رئيس النادي مؤتمراً صحافياً مساء غدٍ السبت للتوقيع الرسمي مع اللاعب وتقديمه للإعلام.

وكانت مفاوضات النصر والاتفاق لانتقال الشهري قد شهدت شداً وجذباً بين الناديين طوال الأسبوعين الماضيين بسبب اختلافهما في قيمة الصفقة، إلا أنهما أعلنا، أمس الخميس، اتفاقهما الرسمي على انتقال اللاعب مقابل 13 مليون ريال لنادي الاتفاق وراتب سنوي بلغ 7 ملايين ريال للاعب لمدة خمس سنوات لتصبح أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية.

يذكر أن النصر أنهى ملف اللاعبين المحليين في فترة الانتقالات الصيفية بالاكتفاء بصفقة يحيى الشهري، وأقفل ملف اللاعبين الأجانب الأسبوع الماضي بالتوقيع مع المهاجمين البرازيليين إيلتون وايفرتون لينضما لمواطنهما باستوس والبحريني محمد حسين.