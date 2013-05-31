بايرن ميونيخ يسعى إلى الثلاثية التاريخية

يسعى بايرن ميونيخ إلى تحقيق ثلاثية تاريخية عندما يخوض نهائي كأس ألمانيا بمواجهة جاره الجنوبي شتوتغارت على ملعب برلين الأولمبي غداً السبت.

وكان الفريق البافاري توج بطلاً لألمانيا برقم قياسي من النقاط متقدماً بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند، كما ألحق الهزيمة بالأخير في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي بفوزه عليه 2-1.

وسبق لستة أندية أن أحرزت "الثلاثية" هي سلتيك الأسكتلندي عام 1967، وأياكس امستردام الهولندي عام 1972، وايندهوفن الهولندي عام 1988، ومانشستر يونايتد الإنجليزي عام 1999، وبرشلونة الإسباني عام 2009، وانتر ميلان الإيطالي عام 2010.

واعتبر لاعب خط الوسط باستيان شفاينشتايغر أنه من المهم جداً جداً أن يكملوا الثلاثية، مشيراً إلى أنه مصمم على ذلك.

وأضاف: "بالطبع كان الأمر مميزاً بإحراز اللقب الأوروبي على ملعب ويمبلي، لكن التركيز على ملعب برلين يرتفع من يوم إلى آخر".

ويستطيع شفايني أن يعادل رقم الحارس السابق للفريق البافاري أوليفر كان بإحرازه اللقب السادس في صفوف بايرن ميونيخ، وإذا قدر لفريقه الفوز فإنه يكون قد أحرز الكأس 16 مرة.

وتلقى الفريق البافاري ضربة لعدم قدرته الاعتماد على قلب دفاعه البرازيل دانتي ومواطنه وزميله لويز غوستافو بعد أن استدعاهما مدرب المنتخب البرازيلي إلى صفوف الفريق استعداداً لكأس القارات. وبحسب القوانين يتعين على جميع اللاعبين المنضمين إلى منتخباتهم الوطنية الانضمام إليها قبل 15 يوماً من انطلاق البطولة.

ومن المتوقع أن يلعب البلجيكي العملاق دانيال فان بويتن مكان دانتي، أما لويز فلا يلعب أساسياً على العموم.

وأثار قرار الاتحاد البرازيلي غضب رئيس بايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينغه فقال: "قرار الاتحاد البرازيلي غير مقبول"، مشيراً إلى أن اللاعبين تلقيا تهديدات بوقف مسيرتهما الدولية في حال عدم الالتحاق بمنتخب بلادهما، واصفاً ذلك بـ"الإرهاب النفسي".

وأشار رومينيغه إلى أنه حاول الاتصال بالمدرب لويس فيليبي سكولاري للتوصل إلى حل ودي، لكن الاتحاد البرازيلي أصر على قراره باستدعاء اللاعبين.

في المقابل، من المتوقع أن يلعب شتوتغارت بصفوف مكتملة، حيث سيخوض قائده سيردار تاشي واقياً خاصاً على وتر اخيل حيث يعاني من مشكلة.

وسيحاول خط الدفاع بقيادة كريستيان غينتنر، والعاجي المخضرم ارتور بوكا، وقف زحف الفريق البافاري ومراقبة جناحيه الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي الطائر أريين روبن.

وقال غينتنر: "لا نخشى أحداً، الفرصة سانحة أمامنا لتحقيق شيء مميز وإحراز لقب. إنه ضغط إيجابي بالنسبة إلينا".

وكان شتوتغارت توج بالكأس للمرة الأخيرة عام 1997.

يذكر أن المباراة ستكون الأخيرة لمدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكيس الذي سيترك مكانه للإسباني غوسيب غوارديولا، ولا شك أنه يريد تحقيق الإنجاز ليسدل الستارة على مسيرة مظفرة مع بايرن ميونيخ.