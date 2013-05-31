تجربة الفايز وشجاعة قرار

مهما تحدثت عن القرار المفصلي التاريخي الذي اتخذته إدارة محمد الفايز، بإبعاده عددا من نجوم الفريق قبل ما يقارب الـ 60 يوما، أمثال محمد نور ورضا تكر ومحمد المنتشري، الا أنني لا يمكن أن أكون معه دقيقا في وصف المنعطف التاريخي، والذي أرى أنه سيعود بالقيمة الكبيرة والعديد من الايجابيات، ليس على مستوى المجلس الاداري الحالي لنادي الاتحاد السعودي وفقط، بل وحتى على صعيد مجالس وأجيال قادمة، خاصة اذا ما أحسنت الادارات القادمة التعامل بنفس الرؤية والشجاعة للإدارة الحالية والتي لم يتوقع احد أن يكون حرصها وتضحياتها، تسير الى حماية مكتسبات النادي الجماهيري العريق سنوات قادمة، وعدم الاكتفاء بنقل الموسم الى نهاية محددة كما كانت عليه مجالس إدارات سابقة!

من تابع نادي الاتحاد السعودي في سباقه الأخير حتى الوصول للفوز بكأس الملك للأبطال بعد فوزه على نادي الشباب 4-2 لا يتردد في التأكيد أنه يرى فريقا مختلفا عن أي سنوات 4 سابقة حتى نكون واقعيين في الطرح، وليس بالغريب أن نتطرق الى روح قتالية جديدة وجماعية في الأداء والتضحيات، كان عليها جميع أفراد الفريق دون استثناء، وفي ذلك ليس بالمبالغة في الحديث عن الاختلاف الكبير الذي كان عليه الفريق في السابق، وما آلت اليه أوضاعه حاليا والتي تدعو للتفاؤل بمرحلة مختلفة كليا لها من الأبعاد والايجابيات الكثيرة التي يمكن أن يكون عليها النادي «العميد» في مواسمه القادمة.

لم يفكر رئيس النادي محمد الفايز كثيرا في نفسه، ولم يتوقف عند حدود ردود الفعل الغاضبة التي يمكن أن تصله بعد الاعلان عن القرار، الا أنه ركز أن تكون التضحيات حاضرة من أجل النادي الكيان، وأن ينعم وأجياله القادة بتاريخ مختلف وهوية جديدة يكون من خلالها «سيد قراره» لا ينقاد بعدها الى تربيطات لاعبين ولا الى مؤامرات يفتعلها «شلة» من أعداء النجاح هنا أو هناك، وهي لحظات من المصداقية مع النفس والضمير، ولحظات نادرة عندما تغلب فيها المصلحة العامة على مصالح شخصية ذات الضيق من الأفكار والمعتقدات.

لقد حاول رفقاء الفشل جر النادي «التاريخي» الى الكثير من المتاهات، وسارعوا الى الاضعاف من اي مبررات كان يحاول الفايز الظهور بها للتأكيد على القرار الهام، قبل ان يتوقف الرجل الحكيم عند لحظات من الصمت، فاسحا المجال أمام «العمل المنظم» أن يتحدث عن نفسه، وهي لغة أرقام ونتائج واحداث، توقفت عندها جميع الأصوات «النشاز» ليتحدث الاتحاد عن نفسه، وبلغة عقل ومنطق لا تقبل التحريف او التشويه.!

لقد مر على نادي الاتحاد عدد من الرؤساء وبقامات مختلفة، الا أنهم وفي أوقات سابقة لم يجرؤوا على اتخاذ ما هو الأقل حدة وتأثيرا من هذا القرار، وفي ذلك حكمة ورسالة بليغة المعاني والأهداف، تحتاج عديد الأندية أن تقرا محتوياتها بفكر جديد ومفهوم لا أبالغ اذا ما أطلقت عليه مسمى «تجربة الفايز» وشجاعة قرار!

نقلا عن "الأيام" البحرينية