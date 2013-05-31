تسريحة "نيمار".. تغضب مسؤولي "برشلونة"

أثارت تسريحة الشعر الغريبة التي يظهر بها الوافد الجديد إلى نادي برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار دا سيلفا، حفيظة مسؤولي النادي الكتالوني، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلاً عن تقارير برازيلية.



ونقلت الصحيفة الإسبانية عن موقع "يو أو إل" البرازيلي الإلكتروني تصريحات أحد الأشخاص المقربين من اللاعب البرازيلي والتي أكّد فيها أن مجلس إدارة حامل لقب الدوري الإسباني قد أسدى نصيحة لمهاجمه الحالي قبيل انضمامه للفريق، طالبه فيها بوضع حد لتسريحات الشعر الغريبة التي يظهر فيها بين الفينة والأخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي الكتالوني قد اقترحت على "نيمار" في شهر مارس الماضي أن يكون أكثر تحفظاً فيما يتعلق بتسريحات شعره الغريبة، موضحة في الوقت ذاته أن اللاعب قد وافق على هذا الاقتراح، وسارع على الفور بتغيير قصة شعر. وأكد أحد الأشخاص المقربين من اللاعب الواعد أن "برشلونة" سيمنح لنيمار مطلق الحرية بشأن شكل تسريحات شعره، لكن هذا الاقتراح نابع من أن "برشلونة" لا يريد أن تمارس على اللاعب ضغوطات قد لا يتحملها من جانب وسائل الإعلام الإسبانية.

واشتهر مهاجم برشلونة بـ"قصات" شعره المثيرة للجدل طوال الفترة الذي قضاها داخل جدران نادي سانتوس، الأمر الذي قد تسبب في تعرضه للانتقاد في البرازيل، مما دفع إدارة "البلاوغرنا" إلى تقديم هذا المقترح، وسبق لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أن وجه انتقادات لاذعة للاعب المفضل بالنسبة له، نيمار دا سيلفا، بسبب تسريحات شعره الغريبة.

يذكر أن "نيمار" قد انضم إلى "برشلونة" بموجب اتفاق رسمي مع ناديه سانتوس، يقضي بموجبه انتقال الأخير إلى صفوف "البلاوغرانا" لمدة خمسة مواسم، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية بين الجانبين. وحدد النادي الكتالوني يوم الثالث من الشهر الجاري، كموعد لتقديم اللاعب الواعد الذي وقع عقداً لمدة 5 أعوام، أي عقب المباراة الدولية الودية أمام إنكلترا في الثاني من يونيو المقبل.

