عقوبة ليوناردو "تمنع" ريال مدريد من التعاقد مع انشيلوتي

عقدت العقوبة الموقعة على المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان من موقف ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع المدير الفني الإيطالي كارلو انشلوتي، إذ كان ينوي مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الاستعانة بليوناردو كمدير فني للفريق الباريسي في حال رحيل انشلوتي بعد الإلحاح الشديد من المدير الفني الإيطالي على المغادرة إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أوقع عقوبة قاسية على ليوناردو بإيقافه لمدة تسعة أشهر بعد اعتدائه على أحد الحكام في مباراة فريقه أمام فالنسيان في الدوري الفرنسي في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس مما يعني تبخر أحلام الخليفي في إسناد مهمة تدريب الفريق الأول للموسم المقبل للبرازيلي ليوناردو.

يذكر أن ريال مدريد يعد خطة بديلة للتعاقد مع المدير الفني لنادي بايرن ميونخ يوب هاينكس بعد تأزم موقف انشلوتي مع فريقه الباريسي.