رونالدو "سعيد".. راتبه أعلى من راتب "ميسي"

قرر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الرفع من راتب نجم فريقه كريستيانو رونالدو إلى 16 ميلون يورو سنوياً، ليصبح بذلك المهاجم البرتغالي بمثابة صاحب ثاني أعلى أجر في العالم بعد الكاميروني صامويل إيتو.

وقد كشفت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن بيريز قد اتفق مع رونالدو على تجديد عقده مع النادي الملكي إلى غاية يونيو 2018 بعدما كان من المقرر أن تنتهي مدته في يونيو 2015 ، كما تقرر مراجعة الأجرة السنوية لرونالدو المقدرة حالياً بـ10 ملايين يورو لتصبح 16 مليون يورو في السنة.

وبحسب هذه الأرقام الجديدة فإن هداف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم، أضحى بمثابة اللاعب صاحب ثاني أكبر راتب في العالم، وراء الكاميروني صامويل إيتو الذي يتقاضى حالياً 20.5 مليون يورو في السنة ضمن نادي آنجي ماخاتشكالا الروسي، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني (15 ميلون يورو) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يتلقى 14.5 مليون في العام من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان فلورنتينو بيريز قد صرح، أمس الخميس، لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن رونالدو سعيد في فريق ريال مدريد ويريد الاستمرار معه لتحقيق ألقاب جديدة، مؤكداً بقوله: "سأقوم بكل ما في وسعي من أجل تجديد عقد رونالدو، ولن أبيعه حتى من أجل مليار يورو".

وجاء كلام رئيس نادي ريال مدريد بمثابة رد على الأخبار التي كانت قد تناقلتها الصحافة الفرنسية، قبل أسبوعين، حول اقتراح الملاك القطريين لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغ 100 مليون يورو على إدارة النادي لتسريح كريستيانو رونالدو مع منحه راتباً شهرياً بقيمة 1.5 مليون يورو، خالٍ من الضرائب، أي 18 مليون سنوياً.

وكانت عدة تقارير صحافية بريطانية قد أشارت، من جهتها، في الأسابيع القليلة الماضية، لاحتمال عودة رونالدو لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن الرحيل المفاجئ للسير أليكس فيرغسون عن تدريب "المانيو" يكون قد أقلب كل التكهنات بشأن هذه العودة بحكم العلاقة المميزة بين الرجلين، واعتبار رونالدو المدرب فيرغسون بمثابة "الأب الروحي".