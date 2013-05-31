فالكاو.. ينتقل رسمياً لـ"موناكو" الفرنسي

أعلن نادي موناكو الفرنسي رسمياً عن ضم النجم الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني لمدة خمسة مواسم قادمة.

وجاء الإعلان عن ضم فالكاو لينهي مرحلة طويلة من المفاوضات السرية، حيث أعلن الملياردير الروسي ديمتري ريبلوفليف، مالك نادي الإمارة الفرنسية في حفل ختام الموسم الذي أقامه موناكو: "نحن سعداء بأن فالكاو اختار أن يلعب معنا، كما أنه شرف لنا أن نتعاقد مع أحد أفضل مهاجمي العالم".

وجاء التأكيد من جانب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقوله: "أحب أن أشارككم جميعاً انضمامي لنادي موناكو، أهداف جديدة وتحديات جديدة، أعلم أنكم ستكونون متواجدين لدعمي".يذكر أن موناكو نجح مؤخراً في التعاقد مع ثنائي بورتو الجناح الكولومبي جيمس رودريجز ولاعب الوسط البرتغالي جواو موتينيو بصفقة مزدوجة بلغت 70 مليون يورو، بالإضافة إلى ضم المدافع البرتغالي ريكاردو كارفاليو في صفقة مجانية من نادي ريال مدريد الإسباني.

وبذلك يصبح فالكاو هو الصفقة الرابعة للنادي الفرنسي الذي يسعى للتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم لمناطحة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل.