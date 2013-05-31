مستثمر "إندونيسي".. يرغب في شراء إنتر ميلان

المصدر: روما - د ب أ

يدرس رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم ماسيمو موراتي فكرة بيع النادي لرجل الأعمال الإندونيسي إيريك ثوهير، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الجمعة.

ويتردد أن ثوهير، القطب الكبير في مجال الإعلام والمهتم بالرياضة، عرض 300 مليون يورو (391 مليون دولار) لشراء النادي الذي اشتراه موراتي عام 1995 وأصبح صاحب أطول فترة في رئاسة النادي على مدار تاريخه.

وحقق موراتي أفضل إنجازاته مع النادي في 2010 عندما أصبح إنتر أول ناد إيطالي يتوج بثلاثية دوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد.

وموراتي هو ابن أنجيلو موراتي الذي أسس شركة "ساراس" للبترول والتي لا تزال ملكا للعائلة. وترأس أنجيلو موراتي نادي انتر أيضا في الفترة من 1955 إلى 1968 .

وتردد أن ماسيمو موراتي بدأ في الفترة الماضية البحث عن مستثمرين للمساهمة في بناء الاستاد الجديد للنادي، ولكنه تلقى الآن عرضا إندونيسيا لشراء النادي بأكمله، وهو ما سيمكنه من تغطية ديون النادي التي تبلغ نحو 150 مليون يورو.

وأنهى إنتر الموسم المنقضي في المركز التاسع بالدوري الإيطالي ليفشل في حجز مكانه بأي من بطولتي الأندية الأوروبية في الموسم الماضي.

وتعاقد إنتر في الأسبوع الماضي مع والتر ماتزاري المدير الفني لنابولي ويأمل النادي في ضم بعض اللاعبين المتميزين ليستعيد اتزانه في الموسم المقبل بعد موسمين مخيبين لآمال الجماهير.

ويمتلك ثوهير حصة من فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي ينافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وكذلك حصة من أسهم نادي دي سي يونايتد الأميركي لكرة القدم.