الجابر .. فيرجسون السعودية..!!

أحس بسعادة كبيرة فأنا محظوظ بأن يقود فريق كبير ببلدي مدرب وطني، بعد أن مرت على أنديتنا تجارب لم تكن مستمرة بهذا المضمار ولم تأخذ صبغة الجدية على اعتبار أنها كانت تحت بند ( فزعتك يا ولدنا)..!!

* منذ رحيل الشهير الزياني عن الاتفاق ومحاولات المدربين الوطنيين تصطدم بعقدة المدرب الأجنبي صاحب الشعر الأشقر حتى وإن كان تاريخه صفراً مكعباً..!!

* لم يكتب لأي مدرب سعودي الاستمرار .. حتى في أدية الدرجة الأولى الآن .. المدرب الوطني غائب .!!

* شاهدت قائمة المدربين الحاصلين على دورات رسمية خارجية ..!!

* عددهم بالمئات .. لكنهم غالبيتهم يأخذ الشهادة للمنظرة فقط .. !!

* الجابر فتح الباب واسعاً .. أصبح أنموذجاً حقيقاً ..!

*ذهب وتعلم ودرس ودرب كتلميذ في اوكسير الفرنسي وحقق حلمه التاريخي بتدريب الفريق الذي خرج منه ..!

* مدربونا الوطنيون يخشون من البقاء عاطلين عن العمل الحكومي ولذلك لا يجازفون أبدا بعالم التدريب ..!!

* تجده مدرباً وطنياً ويعمل بالمرتبة الخامسة ويتمسك بها ..!!

* هذا لا يستوي أبدا .. أبدا ..!!

* عندما تم استدعاء البرازيلي اوسكار لتدريب الهلال قبل اكثر من ثلاثة عشر عاما، لم يكن قد درب فريقاً واحداً بالبرازيل ..!!

* التدريب موهبة وثقة وقوة بأس وعزيمة ..!

* أجيال سعودية مرت ولعبت دولياً وأخذت من الخبرة الكثير وعاصرت مدارس تدريبية بالعشرات، ومع ذلك لم يخرج منهم أحد يدرب فريقاً بالدوري الممتاز..!!

* ليس العيب بإدارات الأندية .. أبدا..!!

* العيب بمن يريد أن يكون مدرباً دون ان يتعب ويضحي ويتعلم ويجاهد ..!!

* الجـابر فتـح الباب أخيراً .. لا تظنونه سينجح .. أو سيفشل .. كرة القدم مجنونة ..

* صبر نادي الفتح على مدرب تونسي مغمور كان قد حضر للسعودية كمساعد لنادٍ بالدرجة الثانية ..

* إنه فتحي الجبالي .. اليوم هذا المدرب هو الرقم واحد بالأرقام ..!!

* كيف يمكن أن نعطي الفرصة لغير السعوديين ونصبر عليهم وابن البلد ننتظر سقوطه ..!!

* كلنا مع الجابر .. لكن عليه أن ينسى نجوميته كلاعب .. سيصبح مثل ماردونا .. ضجيج واحتجاجات ولغة صاخبة خارج الملعب أكثر من داخله..!

* على الجابر الهدوء والتركيز والقيادة بلغة الكبار .. إنها ليست نصائحي .. هي نصائح من الشهير فيرجسون ..!!

* يقول فيرجسون: المدرب الهزاز (يقصد كثير الحركة) يوتر لاعبيه وجمهور ناديه .. عليه أن يفعل ذلك بالتدريب فقط..!!

* أتمنى أن يظل الجابر مدة زمنية كفيرجسون ( 26 عاما).. إن سار على نهجه .. سيبقى .. إن اختار أحلام الماضي .. لن يجلس سوى عشر جولات فقط ..!!

* صديقي سامي الجابر .. أعترف باحترامي الكبير لك .. صادق الدعوات لمسيرتك الجديدة .. أرجوك .. لا تحذلني.. فقط .. لا تعد بشيء!!

قبل الطبع :

القائد الحقيقي لا يعد بشيء .. بل ينفذ..!!



نقلا عن "الجزيرة" السعودية