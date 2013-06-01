الشهري.. بعد توقيعه لـ"النصر": اخترت المكان المناسب

وقع الدولي يحيى الشهري لاعب الاتفاق والمنتخب السعودي، اليوم السبت، رسمياً مع نادي النصر للدفاع عن ألوانه لمدة خمس سنوات, ووقع الشهري عقده مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي وبحضور وكيل أعماله غرم العمري.



وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة "48" مليون ريال.. "13" مليونا لناديه الاتفاق.. و"35" مليون ريال للاعب مقسمة على مدة عقده الذي يمتد لـ"5" سنوات مقبلة.



وأكد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد التوقيع أن النصر يتشرف بلاعب مثل يحيى الشهري, وقال: "نتشرف بوجوده معنا في النادي, كأفضل صانع ألعاب في الخليج".



وأشار الأمير فيصل إلى أن النصر كان النادي الوحيد الذي قدّم عرضه بجدية للاعب, وقال: "كنا جادين في عرضنا ليحيى الشهري، وطول فترة المفاوضات ليس بيدنا، وأوضح أن وكيل أعماله يعرف أن النصر كان جاداً في مفاوضاته والدليل تقديمنا لعرض رسمي لناديه الاتفاق", مؤكداً إعجابه باللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى والشهري أحدهم.



ونفى رئيس النصر أن يكون توقيعه مع الشهري كان بمثابة "عربون" قدمه لجماهير ناديه بسبب تجديد فترته الرئاسية التي ستنتهي منتصف الموسم الحالي.



وطالب رئيس النصر من جماهير ناديه عدم الالتفات لمن يحاول زعزعة الكيان على حد وصفه وقال: " كل من يحاول زعزعة الكيان وبث الشائعات لأغراض تحطيم هذا الكيان أقول لهم: أنتم تحلمون".

من جانبه أبدى اللاعب يحيى الشهري سعادته بالانتقال إلى نادي النصر، مؤكداً أنه اختاره عن قناعة تامة، وقال في المؤتمر الصحافي: "اخترت النصر وأنا أعتقد أنني اخترت المكان الصحيح, وإن شاء الله أكون عند حسن حظ الجماهير والإدارة".. نافياً في الوقت نفسه أن يكون قد تلقى نصيحة بعدم توقيعه للنادي من أحد لاعبي النصر الحاليين.



وأكد الشهري بأنه معجب بنجوم النصر السابقين ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي.

