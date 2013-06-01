بلال لن يؤذن في برشلونة

أدرك إيريك بلال أبيدال أنه لن يكون بمقدوره تقديم ما يريده برشلونة، فالركبة صارت أعجز ما يكون عن مجاراة نسق لعب يتطلب قوة أكبر، لأن المنافسين ليسوا من الدرجات الصغيرة. ولكن النادي الكاتالوني لم يكن أنانياً في تعامله مع النجم الأسمر، بل وقف إلى جانبه حتى تعافى، وصار قادراً على اللعب، ولو بدرجة أقل مما كان عليه قبل خمسة أعوام، فعرض عليه أن يدخل الطاقم الفني في مدرسة لاماسيا، بينما يرى أبيدال نفسه جاهزاً للعب موسمين آخرين، ليعود إلى عالم التدريب أو ما يشبهه، وقبل هذا وذاك يعود إلى عائلته الصغيرة، ويستمتع بحياة الأب بتربية ابنتيه.

في الندوة الصحفية التي عقدها ليعلن عن عدم تجديد عقده مع برشلونة بكى بحرارة، لأنه سيغادر فريقاً صنع معه مجداً وألقاباً، ويأسف على أن صحته خانته في أن يواصل اللعب لأعوام أخرى، لكن وفاء برشلونة كان واضحاً، لأنه لم يغلق الباب وراء أبيدال، لكنه أبقى عليه مفتوحاً، ليعود مرة أخرى، ويشارك في تنمية براعم مدرسة لامسيا الخارقة، مثلما فعل الريال مع نجمه زين الدين زيدان، إذ أعاده للطاقم الفني بعد أعوام من التهميش الذي فرضه مورينيو بعقلية «السبيشل ون» ومنطق أنا ولا أحد.

قال أبيدال: «سأتوقف عندما يقول لي جسمي توقف»، ولأن هذا الجسم الذي اقتطع منه كبد، لم يقل كلمته بعد، وبالتالي فليس هناك ما يمنع الطفل الهادئ من الاستمرار في اللعب، وعدم تعليق حذائه كما يفعل كثيرون، وهم في سنّ العطاء لأسباب مختلفة.

وأما روسل، رئيس برشلونة، فيرى الأمور من زاوية الأبوة، إذ قال عن أبيدال: «هو لاعب لا يتكرر، وأب رائع، وبالتالي، فإذا عرضنا عليه المدير الفني لمدارس كرة القدم، لأنه شديد الارتباط بالأطفال، ولأنه يملك رؤية فنية في كرة القدم»، ويعتقد الكثيرون أن أبيدال لن يذهب أبعد من نادي موناكو الصاعد الجديد الراغب في لعب دور منافس لكبار فرنسا أو سان جيرمان كما أفادت بعض الصحف، ثم يعود إلى برشلونة التي أحبها واحترمته في تألقه وتعاطفت معه في أزمته.

لم يعد نادي برشلونة نموذجاً في اللعب الجماعي الجميل والمتناسق، ولو كشفت الهزيمة أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ كثيراً من العيوب، فإن الفريق قدم أيضاً نموذجين في الصبر والإرادة والمقاومة، هما المدرب فيلانوفا واللاعب أبيدال، لهذا فلا غرابة أن يؤثرهما اللاعبون على أنفسهم، فيمنحوهما كأس بطولة الليغا، ليحملانها في الكامب نو أمام الآلاف من عشاق البلاوغرانا، ومن ورائهم ملايين صفقت طويلاً لهذين الرجلين المقاومين. فكان هذا الدرس كبيراً في عالم كرة القدم، اللعبة التي قد تحيل صاحبها إلى التقاعد الباكر بمجرد انزلاق في الغضروف أو كسر في الساق أو الركبة، فكيف أن يكون الأمر متعلقاً بالمرض الخبيث، فهو يدمر الجسم والمعنويات، لكن فيلانوفا وأبيدال قدما صورة أكثر تحميضاً عن الإرادة في البقاء.

نقلاً عن "الحياة" السعودية

